“6 gün boyunca saklandığı yeri söylemiyor”

Girne’de, birlikte alkol aldığı arkadaşını “annesine küfür ettiği” gerekçesiyle makasla ciddi şekilde yaralayarak “katilliğe teşebbüs eden” E.Ç. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, , zanlının 6 gün süreyle saklandığı yeri söylemediğini, cep telefonunu polise vermediğini ifade ederek, bir gün ek süre istedi. Mahkeme, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkemede soruşturmanın detaylarını aktaran polis, olayın 30 Aralık 2023 tarihinde meydana geldiğini anımsattı.

Zanlının, evde, birlikte alkol aldığı arkadaşı A.K’yi “annesine küfür ettiği” gerekçesiyle 10 santim uzunluğundaki makasla sol omuzundan yaraladığını belirtti.

Polis, zanlının akabinde makasla arkadaşını sol kürek kemiğinin orta iç tarafından, boyun sol arkasından yaraladığını, derinliği yaklaşık 4 santim kesiye neden olduğunu belirtti.

Polis, zanlının lojman odasından korkup koşarak kaçan arkadaşını bahçe kapısında yakalayıp, makas ile boyun sol tarafının gövde ile birleştiği yerden başlayan ve sağ köprücük kemiğini de kesi yapmak suretiyle hayatına tehlike teşkil edecek şekilde katilliğe teşebbüs ettiğini belirtti.

Polis, zanlının kaçtığını, 5 Ocak günü Girne’de yakalandığını ifade etti.

Polis, mesele ile ilgili olarak zanlı ile müştekiden kan örneği alındığını, gerekli yazışmaların yapıldığını, güvenlik kamerası görüntülerinin temin edildiğini kaydetti.

Polis, zanlının 6 gün süreyle saklandığı yeri söylemediğini, cep telefonunu polise vermediğini ifade ederek, bir gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Enver Mürsel zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.