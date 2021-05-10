6 bin doz AstraZeneca teslim alındı

AB'den bu sabah 6 bin doz daha AstraZeneca aşısı daha teslim alındı.

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Eşbaşkanı Cenk Soydan, aşıların her zaman olduğu gibi Kermiya geçiş noktasından, sabah saat 08.30’da teslim alındığını belirtti.

AB’den Kıbrıs'ın kuzeyine bugüne dek 10 bin 350’si Pfizer/BioNTech, 19 bin 700’ü AstraZeneca olmak üzere toplam 30 bin 50 doz aşı gönderildi.

Türkiye’den ise toplam 140 bin doz Sinovac aşı Kıbrıs’a gönderilmiş durumda.