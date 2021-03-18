6 bin 342 kişi kendi birikimine başvurdu

Pandemi sürecinde çalışanların kendi birikiminden alabileceği 2 bin TL ödemeler bugün yapılmaya başlandı.

Çalışma Bakanlığı Mart ve Nisan ayında bu ödemeler için 6 bin 342 kişinin başvurduğunu, 12 Milyon TL’lik ödeme yapıldığını YENİDÜZEN’e açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İhtiyat Sandığı Birikimlerinden Süreli ve Kısmi Ödeme Kararnamesi" uyarınca Özel sektör çalışanlarına kendi birikimlerden Mart ve Nisan aylarında, her ay için bir kez ödenecek olan 2000 TL ödemeleri ile ilgili olarak, 18 Mart 2021 tarihine kadar yapılan başvuruların ödemesini bugün gerçekleştirdik. Bu çerçevede 6342 hak sahibi iştirakçimize 12,065,000 TL. ödeme yapılmıştır. Mart ayı ile ilgili başvurular 31 Mart 2021 tarihine kadar yapılabilecektir. Kurduğumuz sistem çerçevesinde kararnamenin süresi dolana kadar ( 30.04.2021) haftanın Perşembe günleri başvuru sahiplerine düzenli bir şekilde ödemeler yapılacaktır.”