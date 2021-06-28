"6 ayda sınavsız- münhalsiz 116 istihdam"

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin 6 aydaki ‘sınavsız- münhalsiz’ istihdamları Meclis Genel Kurulu’nun geçtiğimiz haftaki birleşiminde gündem oldu, muhalefet milletvekilleri hükümetin 6 ayda toplam 116 kişiyi sınavsız-münhalsiz olarak devlete istihdam ettiği kürsüye taşıdı. Muhalefet “Hükümet’in 38 kişiyi sözleşmeli, 47 kişiyi geçici memur, 31 kişiyi ise mevsimlik işçi statüsünde kamuya istihdam ettiğini” gündeme getirdi.

Muhalefetten Hükümet’e münhalsiz-sınavsız ‘istihdam’ eleştirisi: “Koltuk gailesiyle çalışıp, adalet duygusunu yok ediyorlar”

Fehime ALASYA

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin 6 aydaki ‘sınavsız- münhalsiz’ istihdamları Meclis Genel Kurulu’nun geçtiğimiz haftaki birleşiminde gündem oldu, muhalefet milletvekilleri hükümetin 6 ayda toplam 116 kişiyi sınavsız-münhalsiz olarak devlete istihdam ettiği kürsüye taşıdı.

Milletvekilleri Hükümet’in 38 kişiyi sözleşmeli, 47 kişiyi geçici memur, 31 kişiyi ise mevsimlik işçi statüsünde kamuya istihdam ettiğini söyledi.

Muhalefet, ‘hem kamu maliyesine külfet, hem adaletsizliğe neden olduğu, hem de kamu olanaklarına erişimde ‘fırsat eşitliği’ni ortadan kaldırdığı gerekçesiyle istihdamları eleştirildi.

Hükümetin ‘koltuk gailesi’ ile çalıştığı konusunda hemfikir olun muhalefet, bu durumun ‘toplum vicdanını yaraladığı ve siyasete olan güveni zedelediği’ görüşünü de paylaştı.

Münhalsiz istihdamların zaten zor günler geçiren ülke ekonomisini daha da çıkmaza sürüklediğini belirten siyasi parti yetkilileri ve milletvekilleri, gençlerin de küstürüldüğünü işaret etti.

Muhalefetten ‘istihdam’ tepkisi

Aralık ayına kadar ülkede 116 münhalsiz istihdam yapıldığını belirten CTP Lefkoşa Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, hükümetin adaletsiz istihdamlarla kısıtlı olan imkanların kötüye kullandığına işaret etti.

Hükümetin çöküş içinde olduğunu belirten İncirli, konuya ilişkin dünkü Meclis oturumunda eleştirilerde bulundu.

İncirli’nin yanı sıra HP Milletvekili Kudret Özersay da Meclis’teki konuşmasında hükümetin gailesinin makamını mevkisini korumak olduğunu belirtti.

Binboğa’ya yapılmak istenen İstihdamla ilgili de bilgi isteyen Özersay, “108 kişinin çalıştığı Binboğa’da gerçekten 22 kişiye daha ihtiyaç var mı? Nereden çıktı bu ihtiyaç öğrenmek istiyoruz” dedi.

Geçmişte hükümette krize sebep olan ve Maliye Bakanlığı üzerinden verilen arazilerin akıbetini soran Özersay, hükümetin gailesinin toplum olmadığını savundu.

Eleştiride bulunan bir diğer vekil Tolga Atakan ise Binboğa Yem Fabrikasına yapılan istihdamların hükümet ortakları arasında anlaşmalı şekilde yapıldığını dile getirdi. “Sefası size, cefası halka” eleştirilerinde bulundu.

CTP Lefkoşa Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli:

“Adaletsiz istihdamlarla kaynakları kendi iktidarını korumak için harcıyorlar”

CTP Lefkoşa Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli’nin hükümetin ‘Ekonomi Yönetim’ şeklini eleştirdiği açıklamasında istihdamlar konusuna değindi, hükümetin kaynaklarının ‘iktidarını korumak’ için kullanıldığını belirtti.

Sıla konuyla ilgili şunları ifade etti:

“Devletler ekonomik büyümeyi ve istikrarı sağladıkları ölçüde güçlü olabilir. Bu azınlık hükümetinin elinde kalan devlet dış kaynaklara ulaşamıyor. Adaletsiz istihdamlarla (116 münhalsiz istihdam) kaynakları kendi iktidarını korumak için harcıyor. Ekonomide yapabildikleri tek şey devleti sürekli borçlandırmak... Dış kaynak ne kadar geldi? Ne kadar borçlanıldı? Yılın daha ilk çeyreğinde yüzlerce tl açık veren bir bütçe var. Halk yoksullaştırılıyor. Üstelik taammüden/kasten yoksullaştırılıyor. Çünkü yoksul bir halkın zayıflayacağı ve yapılan yanlışlara baş kaldıramayacağı hesabını yapıyorlar. Dahası toplumun örgütlü yapısına da göz diktiler. Örgütleri kurumları zayıflatıyorlar. Halkın gücünün de zayıflayacağını umuyorlar ama yağma yok. Yağma yok. Kıbrıslı Türkler bu topraklarda vardı, vardır, var olacaktır.”

Parti Genel Sekreterleri de tepkili:

“Kamu vicdanı yaralanıyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın:

“Sessiz sedasız UBP’ye yakın kişiler istihdam ediliyor ve bu kamu vicdanını yaralıyor”

Ekonominin zorda olduğu bir süreçten geçildiğini, devlet olanaklarının yetersiz olduğu bu dönemde tüm bunlara rağmen partizanca istihdam yapıldığını anlatan CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, “Bu kamu vicdanını yaralıyor” dedi.

“Hükümet bu yanlış tutumundan vazgeçmeli”

Sağlık gibi bazı alanlarda istihdamın kaçınılmaz olduğunu dile getiren Sorakın, bunun da bir etik değeri olması gerektiğini belirtti. Sorakın, şöyle devam etti:

“Alımlar, sınavla, münhalle, vatandaşa eşit davranılarak, fırsat eşitliği yapılarak gerçekleşmeli. Sessiz sedasız UBP’ye yakın kişiler istihdam ediliyor ve bu kamu vicdanını yaralıyor, gençlerimizin göç etmesine neden oluyor. Yeni düzenleme ile devlete ve kurumlarına yapılan istihdamların kamuya açık ilan edilmesi, münhal ve sınavlı olması gerek. Hükümeti bu yanlış tutumundan vazgeçmeye davet ediyoruz.”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Dr. Halil Hızal:

“Fırsat eşitliğini ortadan kaldırıyorlar, siyasete olan güven yok ediliyor”

Geçmiş yıllarda da seçim öncesi de bu tarz istihdamlar yapıldığını anımsatan Hızal, “Bu işe giren insanlar ne hissediyor?” sorusunu sordu. Ülkedeki düzenin bu şekilde kurulduğunu anlatan Hızal, her zaman daha çok emek veren, çalışanın daha iyi bir noktada olması gerektiğinin altını çizdi.

Fırsat eşitliğinin ve siyasete olan güvenin ortadan kaldırıldığını anlatan Hızal, şöyle devam etti:

“Yıllarca bu şekilde istihdamlar yapıldı, yasalarla bile önüne geçemedik. Bireysel çıkarlar da her zaman öne çıkıyor. Bu düzenin devam etmesi için de her türlü girişim yapıyorlar, hızla binlerce vatandaşlık verdiler. Yıllarca lisede başarılı olan bir çocuk çalışmak yerine parti yandaşlığına soyunacak. Gençleri küstürüyorlar. Bu durum kamu olanaklarına erişimde ‘fırsat eşitliği’ni ortadan kaldırıyor. Siyasete olan güven zaten zedelendi.

Uzun vadede bilgiden beceriden koparılıyoruz, hiçbir işi biz yapamaz hale geleceğiz. Varılmak istenen nokta da budur. Tek derdimiz istihdam. Umudumuz insanlar artık bu duruma tepki gösterisin, kolaycılığa kaçmasın. İşi, aşı elinden alınan bizim insanlarımızın çocukları. Halk, gücün kendi elinde olduğunun farkına varsın, artık sürüklenmesin.”

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manvoğlu:

“Koltuk gailesi içinde çalışıyorlar, adalet duygusunu yok ediyorlar”

“Hem ekonomik hem de sosyolojik kriz varken kamu maliyesinin ciddi anlamda açık verdiği biri dönemdeyken hükmet tasarruflu davranmak yerine bunun tam tersini yapıyor.” diyen HP Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manvoğlu, istihdamlarla ilgili sert eleştirilerde bulundu:

“Koltuk gailesi içinde çalışıyorlar, adalet duygusunu yok ediyorlar”

Hemen hemen tüm Bakanlar Kurulu toplantılarının sadece atamalar ve istihdamlar gündemi ile toplandığını savunan Manavoğlu, “Ülke içerisinde gençlerimizin hem öz güveninin yara almasına hem de adalet duygusunun yok olmasına, umutların yitirilmesine sebep oluyorlar.” eleştirisinde bulundu.

Pandemi döneminde ülkenin kurumlarının ve Meclis’inin de itibarsızlaşmasına sebep olan bir hükümet yapısıyla karşı karşıya olduğumuzu kaydeden Manavoğlu, “Yani kısacası toplumsal gaile yerine koltuk gailesi içinde çalışıyorlar.” dedi.