“6 ayda belediyeyi artıya geçirdik”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Çatalköy-Esentepe Belediyesi Başkanı Ceyhun Kırok, çok yoğun çalıştıklarını ve birçok sorunu çözdüklerini kaydetti.

Kırok, belediyedeki en büyük sorunun maddi sıkıntılar olduğunu söyledi, ciddi borçları bulunan belediyenin mali yapısını artıya geçirdiklerini ifade etti: “İki belediye devraldık, iki belediyenin herhangi bir şekilde bir yerde birikmiş bir birikimini bulmadık. İkisi de böyle…”

Esentepe Belediyesi’nin mahkemede hüküm giymiş birçok davası ve ödenmesi gereken borçları olduğu bilgisini veren Kırok, bunun yanında mahkemeye gitmemiş alacaklıların olduğunu söyledi.

Göreve geldikten sonra geçen 8 ayı YENİDÜZEN’e değerlendiren Kırok, seçimden önce ortaya koydukları projelerinin bazılarını hayata geçirdiklerini, önümüzdeki süreçte de hayata geçmeye devam edeceklerini söyledi.

Projeleri arasında en önemli, projenin Girne ile Çatalköy arasındaki çift şerit yol olduğunu belirten Kırok, bu konuda belediye olarak gerekli çalışmaları yaptıklarını da ifade etti, bu konuda herkesin elinden geleni yapması gerektiği çağrısında bulundu.

“Sosyal belediyecilik mantığıyla hareket ediyoruz”

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Kırok, iki belediyenin birleşmesiyle birlikte önlerine birden çok sorun ve engel çıktığını söyleyerek, bu sorunları halka dokunarak çözmeye çalıştıklarını belirtti.

Kırok, kendilerinin bir “gönül” belediyeciliği değil, “sosyal” belediyeciliği savunduklarını ve bu yönde hareket ettiklerini ifade etti.

“Bizim ülkemizde sosyal belediyeciliği yapmak çok zor. Çünkü çok büyük bir maddi güce ihtiyaç vardır” yorumunu yapan Kırok, bu yöndeki çalışmalarını da örnekler vererek anlattı.

“6 ay içerisinde belediyeyi artıya geçirdik”

Çatalköy-Esentepe Belediyesi olarak en büyük sıkıntılarının maddi sıkıntılar olduğunu söyleyen Kırok, “İki belediye devraldık, iki belediyenin herhangi bir şekilde bir yerde birikmiş bir birikimini bulmadık. İkisi de böyle…” dedi.

Esentepe Belediyesi’nin mahkemede hüküm giymiş birçok davası ve bunların ödenmesi gereken birçok borcu olduğu bilgisini veren Kırok, bunun yanında bir de mahkemeye gitmemiş alacaklıların olduğunu söyledi.

Kırok, Çatalköy Belediyesi’nin de kasasında birikmiş parasının olmadığını belirterek, Çatalköy Belediyesi’nin de 2020 yılında yapmış oldukları rutin işlerin faturaları olduğunu, bu faturaların 2023 yılına ödenmesi gerektiğini ve kendilerinin bu faturaları ödediğini kaydetti.

Kırok, “Belediyeyi aldığımız günden bugüne kadar mevcut olan borçların ödenmesinin yanında 6 ay içerisinde bir miktar da belediyeyi artıya geçirmiş durumdayız. Bunun dışında bu süreçte çok ciddi yatırımlarımız da oldu” dedi.

Yaptıkları yatırımların yanında çalışanların özlük haklarında da iyileştirmeler yapıldığını anlatan Kırok, “İşçilerimizin yıllardır almadıkları özlük haklarını Nisan ayından bu yana yeni bir sendika, yeni bir oluşumla vermeye başladık. Şu anda işçilerimizin almamış oldukları iki bayramlık ödeneklerini, 1 Mayıs’ta almadıkları 1 Mayıs ödeneklerini verdik. Bunu yaparken de, iki belediye arasındaki dengeyi kurduk” şeklinde konuştu.

“Bireysel çıkarlar için değil, toplumsal çıkarlar için buradayız”

Kırok şöyle devam etti:

“Adil olma veya adaletli olma konusunda çok bir hassasiyetim vardır. Herkese eşit bir şekilde yapabildiğimiz yardımları yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz çünkü insanlarımız bölgede gerçek anlamda bir belediyecilikle daha önce tanışmadı. Biz burada bireysel çıkarlar için değil, toplumsal çıkarlar için varız ve bu saatten sonra da toplumun geneline hükmedecek projeler üretip, halkımıza sunacağız. İki ayrı yerin belediye başkanı olmak çok zor. Hem Çatalköy, hem de Esentepe bölgesinde olmanız lazım. Çok uzun bir sahil şeridinde çok büyük bir belediye olduk ve bu belediyenin işleri 24 saat durmaksızın devam etse de bitmeyecek boyuttadır. Maddi durumu çok zor durumda olan iki belediye birleşti. Biz bunun üstesinden geleceğiz, bu konuda da kendim dahil tüm çalışanlarıma güveniyorum.”

Trafik konusu…

“Gerekli girişimleri yaptık, artık insanlar bu çileden kurtarılmalı…”

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, bölgedeki en büyük sorunun trafik sorunu olduğunu belirterek, bu konuda yıllardır atılmayan adımlar olduğunu ve kendilerinin bu konuyu öncelikleri arasına aldığını söyledi.

Kırok, “Biz, önümüze projeyi koyduk, gerekli girişimleri de yaptık. Belirlediğimiz bazı noktalarda sıkıntılar var. Bunları kendimize hedef olarak koyduk. Anayol üzerinde 18 noktada sıkıntılar vardır. Bu 18 noktanın 3-4 tanesi devlet eliyle çözülmesi gereken noktalardır. Geriye kalan sorunları biz kendimiz belediye olarak, gerekli kişilerle de görüşerek bu yolun bir an önce çift şerit yola dönüşmesi ve artık insanlarımızın bu çileden kurtulması için herkes elini taşın altına koymalı. Bu konu bizim önceliğimizdir” ifadelerini kullandı.

“Betonlaşma konusunda üzerimize düşeni yapıyoruz”

Esentepe bölgesindeki betonlaşma konusuna da değinen Kırok, Esentepe’de bir İmar Planı olmadığını, bir emirnamenin yürürlükte olduğunu söyledi.

Kırok, “Özellikle özel çevre koruma bölgesi olan Alagadi’de olan yapılaşmalarda biz de çok hassasız. Çevre Dairesi’nin görüşleri bizim için çok önemli. O konularda çözülmeyecek noktalar varsa biz zaten belediye olarak yapıp, bu binaların eğer uygun değilse, biz mühürleme yönüne gidiyoruz. En azından mahkeme kararı alınana kadar gerekli ilerlemeyi durduruyoruz Biz bu konuda üzerimize düşeni yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“Yaşanan su kesintisi belediyenin suçu değil”

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan su kesintisi konusunda da görüş bildiren Ceyhun Kırok, Türkiye’den getirilen suyun 3 gün boyunca bölgeye verilmediğini, bu konuda belediye olarak kendilerinin suçu olmadığını belirtti.

Kırok, yer altı kaynaklarının 12-13 yıl önceki yer altı kaynakları olduğunu söyleyerek, “Su geldi geleli, bizim bölgemizde herhangi bir iyileştirme yapılmadı. Yani bundan önceki dönemlerde ne yeni depolama alanı oluşturuldu, ne de kuyu açıldı. Şu anda biz bu konuda da çalışmalar yürütüyoruz. Bunu yapmak zorundayız” dedi.

“Belediyecilikte siyaset yoktur, belediyecilikte hizmet vardır”

Gerek yol konusunda, gerek yeni bir İmar Planı konusunda, gerekse diğer konularda Girne Belediyesi ile birlikte hareket ettiklerini aktaran Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Kırok, “Halkın yararına ne olabileceği konusunda birlikte uğraşıyoruz. Girne Belediyesi’nin de Cumhuriyetçi Türk Partisi belediyesi olması da birlikte hareket etme konusunda bizim için büyük bir avantajdır. Belediyecilikte siyaset yoktur, belediyecilikte hizmet vardır. Biz, bir uçtan bir uca tüm belediyelerle birlikte çalışabilecek bir anlayışa sahibiz” ifadelerini kullandı.

CTP’nin ‘Yerel yönetim vizyonu…

“CTP hiçbir zaman yerel yönetimlerde siyaset yapmadı”

25 Aralık seçimlerinde aday gösterildiği Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) yerel yönetimlerle ilgili vizyonu hakkında da konuşan Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, “Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin yerel yönetimlere olan katkısı hiç kimse küçümsenemez, hiç kimse tarafından da kötülenemez. Yapılanlar ortadadır” dedi. Hem geçmişten, hem de günümüzden başka belediyelerdeki çalışmalardan örnekler veren Kırok, “Ben, Çatalköy Belediyesi’nin ilk CTP’li belediye başkanıyım… Ben iddia ediyorum ki, insanlarımız ortaya konulan vizyonu gördü. Çok zor bir görev üstlendik, muhalif olan kesim çok var ama biz elimizden geleni yapıyoruz. Cumhuriyetçi Türk Partisi hiçbir zaman yerel yönetimlerde siyaset yapmadı, siyaset de yapmayacak.

Projeler…

Son olarak projelerinden de bahseden Ceyhun Kırok şöyle konuştu:

“Aday olurken, 2 dönem için aday olduğumu açıklamıştım, 12 tane de ciddi büyük bir proje ortaya koyduk. Şu anda 8 buçuk ay olmasına rağmen bu projelerin 4-5 tanesini hayata geçirmek için çok ciddi adımlar attık. Bu projeler; Çatalköy’de yeni bir ilkokul, Hz. Ömer Türbesi’nin tamamen bitmesi, Alagadi bölgesinde bir kordonboyu, önümüzdeki yıl hayata geçecek olan doğal yürüyüş alanı ve ateşli piknik projesi. En büyük projemiz, çift şerit yol projesidir. Bununla ilgili ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda da ısrarcıyız. Yine ciddi bir proje olan Esentepe’de yeni bir anaokul projesi, yine Esentepe’de anayol üzerinde deniz kenarı bir sahil yürüyüş yolu projesi... Esentepe yolu üzerinde kiralamak istediğimiz bir alan var. Onu da kiralayarak bir sosyal aktivite projesi yapacağız. Bunların yanı sıra sağlık ocağı, gençlik merkezi gibi projemiz vardır. Sokak hayvanlarına bir barınak kurulması konusunda ciddi bir çalışmamız var. Yeni bir sosyal alan kurabilmek için çalışmalar da yapıyoruz. 8 buçuk ay yoğunduk, aynı yoğunluk önümüzdeki süreçte de devam edecek.”

Çatalköy –Esentepe Belediyesi okul çantası dağıttı

“Daha fazla çocuğa dokunmayı hedefliyoruz”

Çatalköy-Esentepe Belediyesi, yeni eğitim yılına başlanmasıyla birlikte belediye sınırlarındaki okullarda yaş, ana sınıf ve 1.sınıfa giden tüm çocuklara çanta desteği yaptı.

Konu hakkında düşüncelerini aktaran Kırok, “Okulların açılmasıyla birlikte okul öncesi 4 yaş, 5 yaş ve ilkokul 1’inci sınıf öğrencileri için okul çantaları dağıttık. Bu bir sosyal belediyecilik örneğidir ve adada ilk kez olan bir uygulamadır. Biz bunları büyütmeyi ve daha fazla çocuğa dokunmayı hedefliyoruz” dedi.