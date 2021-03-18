5’li Zirve’de ‘Başkanlar’ bilinmezi

Cenevre’de Kıbrıs sorunuyla ilgili 27-29 Nisan’da yapılacak 5+1 gayrı resmi toplantıya güneyde ELAM dışındaki siyasi partilerin katılacağı netleşti, gözler kuzeyde atılacak adıma çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, henüz böyle bir değerlendirme yapılmadığını YENİDÜZEN’e açıkladı.

YENİDÜZEN- Özel

Cenevre’de Kıbrıs sorunuyla ilgili 27-29 Nisan’da yapılacak 5+1 gayrı resmi toplantıya güneyde ELAM dışındaki siyasi partilerin katılacağı netleşti, gözler kuzeyde atılacak adıma çevrildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, henüz böyle bir değerlendirme yapılmadığını YENİDÜZEN’e açıkladı.

Doğruyol, daha fazla bilgi paylaşmadı.

Hatırlanacağı üzere önceki gün ELAM dışındaki tüm siyasi partilerin Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis’in, Kıbrıs sorununa ilişkin gayri resm konferansın yapılacağı Cenevre’de kendisine eşlik etmesi yönündeki davetini kabul ettiği belirtildi.

Güneydeki haber kaynakları Kıbrıslı Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, Ulusal Konsey toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in, siyasi parti başkanlarından, Cenevre’de kendisine eşlik etmesini talep ettiğini, ELAM dışında siyasi parti başkanlarının buna olumlu yanıt verdiğini ifade etti. Kusios, Anastasiadis’in toplantı sırasında siyasi partilere Kıbrıs sorunundaki son gelişmelerin yanı sıra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ve Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile temaslarI konusunda da bilgi verdiğini söyledi. Kusios, Cenevre öncesinde, bir Ulusal Konsey toplantısının daha yapılacağı konusunda da Anastasiadis’in siyasi parti başkanlarını bilgilendirdiğini ifade etti.