59 yaşındaki Bayram Şerifoğlu yaşamını yitirdi

Balıkesir’de sakin 59 yaşındaki Bayram Şerifoğlu, aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 00.40 sıralarında Balıkesir’de sakin Bayram Şerifoğlu (E-59), ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbatoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp yaşamını yitirdi.

Açıklamaya göre, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.