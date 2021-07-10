59 yaşındaki Bayram Şerifoğlu yaşamını yitirdi
Balıkesir’de sakin 59 yaşındaki Bayram Şerifoğlu, aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
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Balıkesir’de sakin 59 yaşındaki Bayram Şerifoğlu, aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 00.40 sıralarında Balıkesir’de sakin Bayram Şerifoğlu (E-59), ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbatoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp yaşamını yitirdi.
Açıklamaya göre, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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Etiketler : ölüm, polis basın bülteni