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Şerifoğlu’nun ölüm sebebi kalp krizi

Şerifoğlu’nun ölüm sebebi kalp krizi

Balıkesir’de dün evindeyken rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Bayram Şerifoğlu’nun ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu tespit edildi.

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Balıkesir’de dün evindeyken rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Bayram Şerifoğlu’nun ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, evinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbatoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitiren Balıkesir’de sakin 59 yaşındaki Bayram Şerifoğlu’na otopsi yapıldı.

Otopside, Şefioğlu’nun ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu tespit edildi.

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