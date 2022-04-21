59 günlük can ezgisi REZİLLİK

İlk günden itibaren “uzaktan yönetiliyor” algısı ile gündeme gelen Başbakan Faiz Sucuoğlu başkanlığındaki 3’lü koalisyon hükümeti, aynı algı ile de görevden gitti. 59 günlük Hükümet’ten geriye sadece KAOS kaldı…

GÜN GÜN YAŞANANLAR

21 Şubat: UBP-DP-YDP Hükümeti kuruldu, Bakanlar Kurulu tartışıldı.



7 Mart: Antalya Diplomasi Forumu'na dönemin Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy yerine, söz konusu tarihte bakan olmayan Tahsin Ertuğruloğlu’nun katılacağı açıklandı.

8 Mart: Kabine değişikliği gündeme geldi, Başbakan Sucuoğlu, “Yalan, kabinede değişiklik yok” dedi.

9 Mart: Çalışma Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu görevinden istifa etti, Başbakan Sucuoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Hasan Taçoy’u, Dışişleri Bakanlığı’na Tahsin Ertuğruloğlu’nu atadı.

5 Nisan: Elektrik zammın ardından yeni tarifelerde indirim kararı açıklandı. Karar yürürlüğe girmedi.

8 Nisan: Başbakan Sucuoğlu, “indirim” kararının yürürlüğe girmediğini çünkü ilgili düzenlemeyi yapan ekibin Covid-19 olduğunu duyurdu.



13 Nisan: “TC – KKTC Mali (Ekonomik) Protokolü” öncesi Başbakan Faiz Sucoğlu, Maliye Bakanı Sunat Atun’a “kendisini görevden aldığını” iletti, ancak kararı uygulayamadı.



18 Nisan: Başbakan Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nda yaşanan eylemin ardından El-Sen ile anlaşma imzaladı, Meclis’te “Maliye Bakanı’na ulaşamadılar” dedi. Atun, Başbakanı yalandı, “anlaşmayı uygun bulmadım, imzalamadım” dedi.



19 Nisan: Başbakan, Cumhurbaşkanı’na “Maliye Bakanı’nı görevden alma” kararını sundu, sonuç alamadı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı’na hükümetin istifasını sundu, açıklama yaptı: “Ya görevden alma ya istifa”



20 Nisan: Cumhurbaşkanı Tatar, UBP-DP-YDP Hükümeti’ne dair Başbakan’ın istifasını kabul ettiğini açıkladı.

Ayşe GÜLER

Büyük vaat ve iddiayla göreve başlayan, UBP-DP-YDP Hükümeti, 59 günlük görev süresinde ‘kriz hükümeti’ olarak siyaset tarihine geçti.

‘Antalya Diplomasi Forumu’ krizi ile başlayan hükümetteki çatlak, günden günde derinleşti.

Başbakan Faiz Sucuoğlu başkanlığındaki 3’lü koalisyon hükümeti, sürekli ‘Ankara’dan onay alıyor’ algısı ile gündeme geldi, kabine değişikliğinden elektrik ve alkollü içecek zammında yürürlüğe girmeyen indirime, Kıb-Tek’te yaşanan eylem sonrası EL-SEN ile yapılan anlaşmaya varan birçok konuda peş peşe kaos yaşadı.

İlk çatlak: ‘Antalya Diplomasi Forumu’ krizi…

UBP-DP-YDP Hükümeti’nde kamuoyuna yansıyan ilk ‘çatlak’, Antalya Diplomasi Forumu ile yaşandı.

Dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet başkanlarıyla dışişleri bakanlarını buluşturacak Antalya Diplomasi Forumu'na yönelik davetler krize neden oldu.

Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy olmasına rağmen, davete eski Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun katılacağı açıklandı, YENİDÜZEN'e konuşan Taçoy, “Davetler biz göreve başlamadan önce yapılmıştı, o nedenle organizasyona eski Dışişleri Bakanımız Tahsin Ertuğruloğlu katılacak” dedi.

Taçoy ayrıca, davet meselesinin gereksiz büyütüldüğünü anlatmış, "Hem davetler hem de akreditasyonlar önceden yapılmış ve tamamlanmıştı. 22 Şubat tarihinden önce bu süreç bitmişti. Parti başkanlarının tümü katılacak, o dönemde yine Başbakan olan Sayın Başbakan Faiz Sucuoğlu ve yine o dönem Dışişleri Bakanı olan Tahsin bey de gidecek" diye konuşmuştu.

Önce ‘yalan makinesi’ dedi, sonra değişikliğe gitti

Türkiye’den talimat iddiaları doğru çıktı.

Kabinenin değişeceğine dair iddialara “Yalan makinesi” diyen Başbakan Faiz Sucuoğlu, saatler içinde kabinede değişikliğe gitti.

9 Mart’ta Oğuzhan Hasipoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifa ettirildi.

Hasan Taçoy, Dışişleri Bakanlığı’ndan Çalışma Bakanlığı’na geçirildi.

Günlerdir tartışmaların merkezinde olan isim, Tahsin Ertuğruloğlu ise Dışişleri Bakanlığı’na atandı. Böylece 21 Şubat’ta kurulan kabine 17 gün içerisinde değişikliğe uğradı.

Elektrik zammı: Başbakan “Değerlendireceğiz” demişti, Atun, ‘borca’ dikkat çekmişti

1 Mart’ta duyurulan elektrik zammın ardından ilk faturalar gelmiş, yurttaş isyan etmişti.

Meclis’te muhalefet hükümete “silkinin kendinize gelin” uyarısı yaptı, Meclis’te sert tartışmalar yaşanmıştı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Maliye Bakanı Sunat Atun arasındaki ilk ters düşüş de bu konuda yaşanmıştı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, fiyat düzenlemesinin Bakanlar Kurulu’nda yeniden değerlendirileceğini açıklamıştı.

Maliye Bakanı Sunat Atun ise Kıb-Tek’in 2 milyar TL borç stoku olduğunu açıkladı, “Bugünkü borçlar kurumu gırtlağından tutup, duvara sıkıştırmış borçlardır” demişti.

Yakıt sorununa ilişkin itirafta bulunan Atun, “Yakıtsız kalmasının tek nedeni geminin geç gelmesi değil. Kurumun yakıt alacak parası yok. Bu enkaz hepimizin” diye konuşmuştu.

Elektrik zammında görüş ayrılığı…

5 Nisan’da ise Başbakan Sucuoğlu, hem elektrik hem de alkoldeki zamdan geri adım atarak, indirim kararı almıştı.

Turizm, sanayi, eğitim, hayvancılık vb. sektörlerde elektrik birim fiyatı kw/saat başına 2,70’ten 1.70 TL’ye düşürülmüştü.

Maliye Bakanı Sunat Atun ise KIBTEK’in ürettiği elektrik ücretlerinde indirime gidilmesinin Başbakan Sucuoğlu’nun talimatı ile gerçekleştiğini, ancak bu sübvansiyonun yerine getirilebilmesi için aylık 180 milyon TL’lik ek bir kaynak bulunması gerekeceğini açıklamıştı.

Protokol görüşmeleri için Ankara’ya giden Başbakan Sucuoğlu, elektrikte indirimli tarifenin ilk yaptığı açıklamanın aksine sadece Mart ayındaki faturalara yansıtılacağını, devamında zamlı tarifenin uygulanacağını dile getirmişti.

Mart ayı sonrası tüketimin düşeceğini ve Temmuz ayına kadar bir sıkıntı olacağını düşünmediklerini ifade eden Sucuoğlu, daha sonra bir çalışma yapılacağını, Kıb-Tek’e külfet getirmek istemediklerini aktarmıştı.

Konu geçtiğimiz günkü Meclis Genel Kurulu’nda da gündeme gelmiş, muhalefetin eleştirilerine yanıt veren Başbakan Faiz Sucuoğlu, elektrik faturalarının ödenmesinde sıkıntı yaşanacağı nedeniyle bu aya özel indirime gidilmesinin Bakanlar Kurulu’nda oy birliğiyle kabul edildiğini belirtmiş, “Tarih değişikliği yok Mart ayı içi karar aldık. Sonrası için konuşulmadı” demişti.

Alkol içki zammı

Maliye Bakanlığı, 23 Mart’ta alkollü içkilere Fiyat İstikrar Fonu üzerinden fahiş artış getirmişti.

Sektör temsilcilerinden elde edilen bilgilere göre rakı ve viskide litre başına 13 TL olan fon 50 TL’ye çıkarılmıştı.

Şarabın litre başına 4 TL olan fonunun ise 20 TL’ye yükseltilmişti.

Gelen tepkilerin ardından Başbakan Faiz Sucuoğlu, kamuoyundaki tepki sonrasında 5 Nisan’da alkoldeki fon uygulamasında indirime gidildiğini açıklamıştı.

Alkolde FİF indirimine ilişkin yeni uygulama paylaşılsa da yürürlüğe girmedi.

Açıklamadan 3 gün sonra Sucuoğlu, 8 Nisan’da ise FİF ile ilgili düzenlemeyi yapan ekipteki kişilerin tümünün koronavirüse yakalandığını, bu nedenle çalışmaların aksadığını ifade etmişti.

Ancak geçtiğimiz günkü Meclis toplantısında Sucuoğlu, alkolle ilgili yetkili ithalatçı firmalarla Maliye’de görüşmeler başladığını, ortak paydada buluşulunca sonuç çıkacağını belirtmişti.

Maliye Bakanı Atun da alkollü içkiler konusunda daha derin çalışma yaptıklarını ifade eden Atun, fiyat değişikliklerinde devletin mesuliyetinin ne kadar olduğuna değinmişti.

Verilen mesajların tutarlık göstermesi için buna bakılması gerektiğini kaydeden Atun, gereğinin yapılacağını söylemişti.

Protokol öncesi de kaos…

“TC – KKTC Mali (Ekonomik) Protokolü” öncesi yeniden bir hükümet krizi yaşanmıştı. Başbakan Faiz Sucoğlu, önceki gün Maliye Bakanı Sunat Atun’u “görevden aldığını” iletti ancak bu kararı uygulamaya koyamamıştı.

Başbakan’ın elektrik tarifelerinde yeni zamlı tarifeye yönelik “indirim” kararı yürürlüğe girmedi. “180 milyon TL kaynak yaratılmadan indirim yapılamaz” diyen Maliye Bakanı Sunat Atun’u görevden almak isteyen Başbakan Sucoğlu, Ankara’ya çağrılmıştı.

Son round: ‘İmza krizi’

Hükümette Sucuoğlu-Atun arasındaki son kriz Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nda yaşanan eylemin ardından El-Sen ile imzaladığı anlaşma nedeniyle yaşandı.

Maliye Bakanı Sunat Atun’a ulaşılamadığına yönelik kendisine bilgi verildiğini, bu nedenle de anlaşmaya kendisinin imza koyduğunu söyleyen Başbakan Sucuoğlu’nu bakan yalanladı, “Bana ulaştılar, El-Sen ile anlaşma imzalamayı uygun bulmadım” dedi.

Elektrik zammında indirimle başlayan, ekonomik protokol görüşmelerinde de hissedilen Sucuoğlu-Atun gerginliği, bu kez El-Sen anlaşmasına yansıdı.

Meclis’te “Anlaşmayı imzalamayı uygun bulmadım, imzalamadım” diyen Maliye Bakanı Sunat Atun, yeni bir açıklama daha yapmıştı.

Sucuoğlu’nun “Maliye Bakanı’na ulaşamadılar, anlaşmayı ben imzaladım” sözlerini yalanlayan Atun, bu kez de “Doğrudan ve doğruluktan asla sapmadım, sapmayacağım” iddiasıyla tartışmayı sürdürmüştü.

Açıklamalardan bir gün sonra, kabinede değişiklik olacağı ve Maliye Bakanı Sunat Atun'un görevden alınarak yerine Olgun Amcaoğlu'nun atanacağı iddiaları ortaya atıldı.

Siyasi kulisler Saray'da Başbakan ile Cumhurbaşkanı arasında bu yönde bir görüşme olduğu iddiası ile çalkalanırken UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu “Yazının (atama yazısının) Saray’a gittiğini biliyorum” dedi.

“Ya istifa ya değişiklik”

Kabinede yaşanan kriz nedeniyle Başbakan Faiz Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a istifa mektubu sunmuştu.

Başbakan “ya Maliye Bakanı Atun’un görevden alınması ya da kendi istifasının kabul edilmesi” yönünde talepte bulunmuştu.

Yaşananların ardından, UBP’ gece yarısı yer alan genişletilmiş toplantının sonucunda “disiplin, otorite şarttır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’na tercihlerinin iletildiğini, kararın Cumhurbaşkanı’na ait olduğunu belirten Sucuoğlu, “Parti tabanında kararımız büyük destek gördü” şeklinde konuştu.

Sucuoğlu, koalisyon ortaklarıyla birlikte kararlarını yazılı olarak Cumhurbaşkanı’na ilettiklerini söyledi, “İlk kararı ilettik (kabine değişimi, Sunat Atun’un görevden alınması) bir sonuç alamadık, bunun üzerine ikinci kararı da (hükümetin istifası) yine yazılı olarak sunduk” dedi.