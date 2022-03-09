Sucuoğlu Cumhurbaşkanlığı’ndaydı: Kabine değişikliği iddiası

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun öğleden sonra Cumhurbaşkanlığı’nda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la uzun süren bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Gündemin ‘kabine değişikliği’ olduğu iddia edilirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu görevinden istifa ettiği, Tahsin Ertuğruloğlu'nun da kabineye gireceği ileri sürüldü.

Tahsin Ertuğruloğlu'nun kabineye girmemesi nedeniyle Türkiye ile diplomatik kriz yaşandığı iddiaları bir süredir devam ederken, bugün yapılacak değişiklikle Ertuğruloğlu'nun Dışişleri, Hasan Taçoy'un ise Çalışma Bakanlığı'na getirilmesi bekleniyor.

Öte yandan Kıbrıs Postası Hasipoğlu'nun istifayı doğruladığını yazdı.

Teklif Başbakan'dan

YENİDÜZEN'in elde ettiği bilgilere göre; Tahsin Ertuğruloğlu'na Dışişleri Bakanı olması için Başbakan tarafından teklif götürüldü. Bu öneriye Ertuğruloğlu'nun olumlu yanıt verdiği öğrenildi. Başbakan Sucuoğlu'nun açıklama yapması bekleniyor.

Sucuoğlu ‘inanmayın’ demişti…

Öte yandan dün akşamki “yalan makinelerine inanmayın” diyerek çağrı yapan Başbakan Faiz Sucuoğlu, “3-5 gün içerisinde, kısa vadede, çok anormal bir durum olmazsa, kabinede değişiklik olmayacak” açıklamasında bulunmuştu.

Sucuoğlu:“Yalan makinelerine inanmayın”