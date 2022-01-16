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588 yeni vaka, 1 kişi hayatını kaybetti

588 yeni vaka, 1 kişi hayatını kaybetti

"Toplam 23.527 test yapıldı, 588 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti, 767 kişi taburcu edildi"

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 23.527    olup, 588 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi  vefat etmiş, 767 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 242 kişi Lefkoşa, 145  kişi Girne, 126 kişi Gazimağusa, 34 kişi Güzelyurt, 30  kişi İskele, 10 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

16 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 23.527      

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 588     

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  1

Yerel Vaka Sayısı: 587    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 767

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.082.832      

Toplam Vaka Sayısı: 46.704         

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 40.024

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6532    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 58    

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 6461     

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 150     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13     

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 423     

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 564     

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5338        

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 112827

 

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