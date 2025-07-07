“585 öğrencinin tamamı için toplam 2 bin 200 TL sigorta primi ödenmiştir”

Milli Eğitim Bakanlığı, stajyer meslek lisesi öğrencilerinin sigortalanmasına ve ihale sürecine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında, devletin sigorta ihtiyaçlarına yönelik ihale süreçlerinin Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından açık ihale usulüyle yürütüldüğü ve Merkezi İhale Komisyonu tarafından sonuçlandırıldığı vurgulandı. Meslek lisesi öğrencilerinin staj süresince sigorta kapsamına alınmasına ilişkin işlemlerin de aynı yöntemle gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, “Bakanlığımız tarafından sigorta işlemleri her eğitim-öğretim yılında düzenli olarak yapılmaktadır. Öğrencilerimiz staj süreçleri boyunca güvence altındadır” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu haberlerde yer alan, “585 öğrenci için kişi başı 2.200,59 TL ödeme yapıldığı” iddiasının doğru olmadığı belirtilerek, “585 öğrencinin tamamı için toplam 2.200,59 TL sigorta primi ödenmiştir” denildi.

Sigorta poliçelerinde primlerin, teminat limitleriyle doğru orantılı olduğuna işaret edilen açıklamada, öğrencilerin daha yüksek teminatlarla sigortalanabilmesi için prim artışına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Eğitim Bakanlığı, yerel istihdamı artırmaya yönelik staj çalışmalarında önceliklerinin, öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve onları mesleki gelişim süreçlerinde desteklemek olduğunu belirterek, “Öğrencilerimizin güvenliği ve haklarının korunması temel önceliğimizdir” dedi.

Bakanlık açıklamasında, ilgili haberin “gerçeği yansıtmadığı ve çelişkili unsurlar içerdiği” belirtilerek, kamuoyunun yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmesi gerektiği vurgulandı.