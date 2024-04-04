58 yaşındaki Ercan İnik yaşamını yitirdi
Geçitkale - Tatlısu anayolunda saat 16:00 sıralarında, meydana gelen kazada 58 yaşındaki Ercan İnik hayatını kaybetti.
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Geçitkale - Tatlısu anayolunda saat 16:00 sıralarında, meydana gelen kazada 58 yaşındaki Ercan İnik hayatını kaybetti.
Kaza, Ercan İNİK, yönetimindeki GT 615 plakalı beton yüklü kamyon (mikser) araç ile Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere çarpıp takla atarak yaklaşık 15 metre derinliğindeki dere yatağına yuvarlanması sonucu meydana geldi.
Kaza sonucu araç sürücü Ercan İNİK olay yerinde yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.
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