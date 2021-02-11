5764 test yapıldı, 31'i yerel 48 pozitif vaka
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 5764 olduğunu, 31'i yerel 48 pozitif vakaya rastlandığını, 1kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 5764 olduğunu, 31'i yerel 48 pozitif vakaya rastlandığını, 1kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 14 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 31 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
Pilli, vakalardan 13 kişinin Lefkoşa, 18 kişinin Girne, 3 kişinin Mağusa, 9 kişinin İskele, 2 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.
11 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 5764
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 48
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14
Yerel Vaka Sayısı: 31
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 30
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 458. 553
Toplam Vaka Sayısı: 2967
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2187
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 763
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 186
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 566
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 17
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11