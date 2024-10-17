56 yaşındaki Yüce’nin ölüm sebebi “kalp krizi”
Karaoğlanoğlu’nda evinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden 56 yaşındaki Hakan Yüce’nin ölüm sebebi “kalp krizi” olarak açıklandı.
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Karaoğlanoğlu’nda evinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden 56 yaşındaki Hakan Yüce’nin ölüm sebebi “kalp krizi” olarak açıklandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Yüce’nin (E-56) otopsisinde, ölüm sebebi “kalp hastalığı, kalp krizi ve kalp yetmezliği” olarak belirlendi.
İkamet izinsiz üç kişi tutuklandı
Ülkede ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, polis ekiplerinin ülke genelinde yaptığı denetimlerde ikamet izinsiz olduğu tespit edilip tutuklanan üç kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
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