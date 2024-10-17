56 yaşındaki Yüce’nin ölüm sebebi “kalp krizi”

Karaoğlanoğlu’nda evinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden 56 yaşındaki Hakan Yüce’nin ölüm sebebi “kalp krizi” olarak açıklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Yüce’nin (E-56) otopsisinde, ölüm sebebi “kalp hastalığı, kalp krizi ve kalp yetmezliği” olarak belirlendi.

İkamet izinsiz üç kişi tutuklandı

Ülkede ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, polis ekiplerinin ülke genelinde yaptığı denetimlerde ikamet izinsiz olduğu tespit edilip tutuklanan üç kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.