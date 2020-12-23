5559 test yapıldı, 5’i yerel 7 pozitif vaka
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 5559 olduğunu, 7 pozitif vakaya rastlandığını, 12 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 5559 olduğunu, 7 pozitif vakaya rastlandığını, 12 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu sürede gözetim altında bulunduklarını, 5 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
23 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 5559
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 7
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2
Yerel Vaka Sayısı: 5
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 12
Bugün Kaybedilen Hasta: Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 310.855
Toplam Vaka Sayısı: 1440
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1242
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 192
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 35
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 157
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: