55 yaşındaki Varış kurtarılamadı

Lefkoşa’da dün 55 yaşındaki Ümit Varış ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Geçtiğimiz günlerde ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Muhammad Arif Hussain ile Girne’de denizde ölü bulunan Umut Talay’a otopsi yapıldı. Her iki vakaya da otopsi yapıldı ancak ileri tetkikle ölüm sebebinin belirlenmesi için kan ve doku örnekleri alındı.

Polis basın bültenine göre, dün, rahatsızlığı nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne giden Lefkoşa’da sakin Ümit Varış (E-55), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Varış’ın ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Güneşköy’de 25 Mart’ta ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Muhammad Arif Hussain’in (E-42) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Girne’de 26 Mart’ta denizde ölü bulunan Umut Talay’ın (E-23) otopsisinde de, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak. Soruşturma devam ediyor.

GİRNE’DE BİR KİŞİNİN YUMRUKLA İKİ DİŞİ KIRILDI

Öte yandan Girne’de, önceki gün 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi üzerinde Ö.Y.(E-44), aralarında yaşanan tartışma sonucu Yusuf Burak Ergün’ün yüzüne yumruk vurdu ve iki dişinin kırılmasına sebep oldu. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.