55 yaşındaki Erçin Fevzi kayıp!

Girne Belediyesi, 55 yaşındaki Erçin Fevzi’nin kaybolduğunu duyurarak vatandaşlara çağrıda bulundu. Belediyeden yapılan açıklamada, Fevzi’nin Ozanköy veya Bellapais bölgesinde kaybolmuş olabileceği belirtildi.

Açıklamaya göre, kayıp şahsa ait MP 472 plakalı gri renk Honda Jazz marka araç da aranıyor. Fevzi ve köpeği Arthur’dan dün akşam saat 17.00’den itibaren haber alınamadığı bildirildi. Araçla ilgili ek bilgilerde, Fevzi’nin aracının gri renk Honda Jazz Fit olduğu ifade edildi. Yetkililer ve aile, Erçin Fevzi’yi, köpeği Arthur’u veya aracı görenlerin acilen ALO 185 hattını veya Girne Polis Karakolu’nu arayarak bilgi vermelerini önemle rica etti.