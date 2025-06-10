“500 çocuğa ulaşarak 10’un üzerinde branşta düzenli eğitim imkanı sunuyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçe Örgütü, bölge gençliğine yönelik spor faaliyetleriyle öne çıkan Akdeniz Spor Birliği’ni ziyaret etti.

Ziyarette, kulübün yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi alındı ve yerel sporun gelişimi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Serhat Deniz başkanlığında faaliyet gösteren kulüp, yaklaşık 500 çocuğa ulaşarak 10’un üzerinde branşta düzenli eğitim ve antrenman imkânı sunuyor. Sporun, özellikle genç bireylerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması ve sağlıklı bireyler olarak gelişmelerinde kritik bir rol oynadığına dikkat çekilen ziyarette, bu tür yapıların toplum sağlığı açısından taşıdığı öneme vurgu yapıldı.

Tüm bu özverili çalışmalara rağmen, Akdeniz Spor Birliği’nin hâlen yeterli kurumsal ve maddi desteğe ulaşamadığı, tesis altyapısından yoksun şekilde faaliyetlerini sürdürdüğü ifade edildi. CTP yetkilileri, spora erişimin güçlendirilmesi ve kulübün ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli adımların atılması gerektiğini belirtti.