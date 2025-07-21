50 günün ardından Limana klima geldi

Girne Turizm Limanı'nda 50 gündür devam eden klima krizi, GÜÇ-SEN'in uyarı grevi sonrası çözüldü.

Ediz Kanatlı başkanlığındaki sendika yaklaşık 3 saat boyunca limandaki işleyişi durdurdu. Pek çok yolcunun da destek verdiği grev ve eylemlilik süreci sonunda limana klimalar gönderildi.

Klimaların montaj işlemlerinin önümüzdeki saatlerde gerçekleşmesi bekleniyor. Sendikanin haklı mücadelesi sürüyor...