50 günün ardından Limana klima geldi
Girne Turizm Limanı'nda 50 gündür devam eden klima krizi, GÜÇ-SEN'in uyarı grevi sonrası çözüldü.
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Girne Turizm Limanı'nda 50 gündür devam eden klima krizi, GÜÇ-SEN'in uyarı grevi sonrası çözüldü.
Ediz Kanatlı başkanlığındaki sendika yaklaşık 3 saat boyunca limandaki işleyişi durdurdu. Pek çok yolcunun da destek verdiği grev ve eylemlilik süreci sonunda limana klimalar gönderildi.
Klimaların montaj işlemlerinin önümüzdeki saatlerde gerçekleşmesi bekleniyor. Sendikanin haklı mücadelesi sürüyor...
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