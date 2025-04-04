50 Euro ver, kumarhaneye gir!

Ertuğrul SENOVA

UBP – YDP – DP Hükümeti bu kez de, KKTC yurttaşlarının sadece 50 Euro karşılığında kumarhanelere girişlerinin önünü açan bir yasa tasarısı ile gündemde.

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülen “Şans Oyunları Yasası’nın günümüz koşullarına uyumlaştırılmasına ilişkin iki değişiklik yasa tasarısı” bugün bir kez daha komitede görüşüldü.

Elde edilen bilgilere göre söz konusu tasarı, önümüzdeki komite toplantısında onaylanarak Meclis Genel Kurulu’na sevk edilecek.

Söz konusu değişiklikle birlikte artık 750 yatak kapasiteli tüm otellere “casino açma izni” verilebilecek.

Ayrıca, “casinoların, okullara en az 500 metre uzak olması” yönündeki madde, “100 metreye” indirilecek.

Casinolarla ilgili “hapislik” öngören suçların “para cezasına” döndürüleceği değişiklik kapsamında, kumarhaneye girdikleri tespit edilen KKTC vatandaşlarına sadece 50 Euro para cezası kesilecek.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan, tasarının görüşüldüğü Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkan Vekili Erkut Şahali, “Yapılması planlanan düzenlemeyle artık polis, KKTC vatandaşlarına 50 Euro karşılığında ‘kumarhaneye giriş bileti’ kesecek” dedi.

Komite toplantısına da katılan Casino İşletmecileri Birliği (CİB) yönetimi tarafından yazılan metinlerin, hükümet tarafından “yasa tasarısı” olarak değerlendirildiğini söyleyen Şahali, “Hükümet CİB oldu, koltuklarda oturanlar da tasdikcileri” yorumunu yaptı.

“Hükümetin hedefi toplumsal huzur değil, casinoları yaygınlaştırmak” diyen Şahali, komitedeki UBP’li vekillerin CİB tarafından getirilen metinlerden bir haber olması nedeniyle, tasarıyı yazan stenografların bile kafa karışlığı yaşadığını söyledi.

Şahali, değişiklik yasa tasarısının önümüzdeki hafta, UBP’li vekillerin oylarıyla geçeceğini ve Meclis Genel Kurulu’nun gündemine getirileceğini ifade etti.