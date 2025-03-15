5 yıldır kaçak yaşıyordu, ihraç edilecek

Kıbrıs’ın kuzeyinde 5 yıldır kaçak yaşam süren zanlı F.O. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede detayları aktaran polis, zanlının ihracı için gerekli yazışmaların başlatılacağını söyledi.

Polis memuru Hasan Çelik mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 14.03.2025 tarihinde saat 01:00 raddelerinde Lefkoşa'da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde Lefkoşa Adli Şube ekiplerinin devriyede oldukları esnada şüpheli hareket eden zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 29.11.2020 tarihinden itibaren toplam 1566 gün “KKTC”'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis, sivil muhaceret şubesiyle zanlı aleyhinde ihraç yazısının başlatılabilmesi için gerekli yazışmalar yapılacağını belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.