5 yılda, 247 genç suçlu

5 YILDA, ‘GENÇ SUÇLU’ PROFİLİ

16 yaşından küçük 247 genç çeşitli suçlardan yargılandı.

Suç işlediği için yargılanıp mahkum edilen genç suçluların 224’ü erkek, 23’ü kızdı.

121 genç, “Soygun yapmak, ev dükkan açmak, sirkat”,

46 genç, “Adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs, vahim yaralama, darp, tecavüz”,

23 genç “Kavgada yer almak, rahatsızlık, kasti hasar” suçlarından mahkumiyet aldı.

Ayşe GÜLER

Kıbrıs’ın kuzeyinde suça yönelen çocuklar için henüz bir ıslah evi olmasa da son 5 yılda 16 yaşından küçük 247 genç çeşitli suçlardan yargılandı.

Suç işlediği için yargılanıp mahkum edilen genç suçluların 224’ü erkek, 23’ü kızdı.

Yüksek Mahkeme tarafından hazırlanan 2021 Faaliyet Raporu’nda genç suçlulara yönelik veriler, detaylandırıldı.

Resmi verilere göre; son 5 yılda genç suçlular ağırlıklı olarak “Soygun yapmak, ev dükkan açmak, sirkat” ile “Adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs, vahim yaralama, darp, tecavüz” suçlarından yargılandı.

Son 2 yılda, genç suçlu sayısında düşüş yaşandığı verilere yansıda da genel tablo can yaktı, düşündürdü.

En fazla Lefkoşa’da

Faaliyet Raporu’na göre; 2021 yılında genç suçlularla ilgili en fazla dava Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görüldü.

Aynı dönemde Girne Kaza Mahkemesi’nde 5, Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde 2, İskele Kaza Mahkemesi’nde ise genç suçlularla ilgili 1 dava sonuçlandı.

“Adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs, soygun” ilk sırada

Mahkeme raporlarına göre 2021’de 15 genç suçlunun 5’i “adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs, vahim yaralama, darp, tecavüz, silah veya patlayıcı madde taşıma, bulundurma ve kullanma” suçlarından hapis cezası aldı.

1’i ise kefalet senedi ile serbest kaldı.

Aynı yıl, genç suçluların 5’i “soygun yapmak, ev dükkan açmak, sirkat ve tasarruf” suçundan mahkum oldu. Gençlerin 1’ine para cezası verildi, 4’ü ise kefalet senedine bağlandı.

3 genç ise “kavgada yer almak, rahatsızlık ve kasti hasar” suçunu işlediği rapora yansıdı. Bu kişilerin 1’i nezaret altına alındı, 1’i hapis cezası aldı, 1’i de kefalet senedine bağlandı.

Yıldan yıla düşse de tablo can yakıyor…

Yüksek Mahkeme Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan raporlarda yıldan yıla genç suçlu sayısında düşüş yaşandığı görüldü.

Örneğin; 2017’de 86 olarak kayıtlara geçen genç suçlu sayısı 2018’de 53’e geriledi.

2019’da bu sayı 46’ya, 2020’de ise 47’ye düştü.

2021’deki genç suçlu sayısı ise 15 olarak kayıtlara geçti.