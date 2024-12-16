5 yılda 19 bin 427 taşınmaz mal hakkı

Serap ŞAHİN

Sadece Türkiye tarafından tanınan “KKTC ”’de 24 yılda satılan 5 bin 375 taşınmaz malın 5 bin 265’i son 5 yılda Ulusal Birlik Partisi (UBP)’nin hükümete gelmesiyle satıldı.

İçişleri Bakanlığı resmi verilerine göre, 2019 yılından 2024 yılının Kasım ayına kadar olan sürede toplamda 19 bin 427 yabancı uyruklu kişi taşınmaz mal satın alma izni verildi, 5 bin 265’i mülk satın aldı.

Kayıtlara göre; Rusya-Ukrayna çatışması ve Covid-19 pandemisi, taşınmaz mal başvurularında ciddi bir artışa neden oldu, özellikle Rus oligarkların güneydeki yatırımlarını Kıbrıs’ın kuzeyine yönelmesiyle başvurular, 2022 yılında 5 bin 194, 2023 yılında 7 bin 884, 2024 yılında ise 8 bin 811’e ulaştı.

2019 yılından 2024 yılına kadar olan sürede Bakanlar Kurulunca onaylanan taşınmaz mal satın alma izninde toplamda 19 bin 427 kişiye hak verildi, 5 bin 265’i ise Kıbrıs’ın kuzeyinde mülk satın aldı. Geriye kalan 14 bin 162 kişiye ise bu izni henüz kullanmadı.

Söz konusu verilerde 2024 yılında gayrimenkul satın alan yabancıların uyruklarına ilişkin veriler de açıklandı. 2024 yılının Kasım ayına kadar olan sürede taşınmaz mal satın alan 6 bin 164 kişinin 4 bin 734’ünün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu, bin 430’unun ise üçüncü ülke yurttaşı olarak kayıtlara geçtiği verilere yansıdı.

5 yılda 5 bin 375 yabancı uyruklu kişi taşınmaz mal satın aldı

2019 yılından 2024 yılına kadar olan sürede Bakanlar Kurulunca onaylanan taşınmaz mal satın alma izninde toplamda 19 bin 427 kişiye hak verildi, 5 bin 265’i ise Kıbrıs’ın kuzeyinde mülk satın aldı. Geriye kalan 14 bin 162 kişiye ise bu izni henüz kullanmadı.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki mevzuata göre, taşınmaz mal satın almak isteyen yabancıların, Bakanlar Kurulu’ndan onay alması; taşınmazlar üzerine yatırım yapacak şirketlerinse yüzde 51’inin KKTC yurttaşı bir şahsa ait olması gerekiyor. Müteahhitlikle ilgili yasada ise, müteahhitlik yapacak şirketin yüzde 100’ünün KKTC vatandaşı bir şahsın adına olması zorunlu kılınıyor…

11 ayda 366 dönüm 3 evlek gayrimenkul satıldı

Bakanlar Kurulu tarafından taşınmaz mal satın alma izni alan toplamda 6 bin 164 yabancı uyruklu kişi sadece 2024 yılında 366 dönüm 3 evlek mülk satın aldı.

Verilere yansıyan rakamlara göre satın alan şahıslardan 4 bin 734’ü T.C. uyruklu, bin 430’u ise üçüncü ülke yurttaşı olarak kayıtlara geçti.

2024 yılı içerisinde yabancı uyruklu kişilerin satın aldıkları gayrimenkuller incelendiğinde T.C. uyruklu şahısların 3 bin 428 apartman dairesi, 757 müstakil ev, 549 da arsa satın aldıkları görüldü.

Üçüncü ülke uyruklu şahısların ise 982 apartman dairesi, 429 müstakil ev, 19 da arsa satın aldıkları verilere yansıdı. Bu kapsamda; sadece 11 ayda 4 bin 410 apartman dairesi, bin 186 müstakil ev ve 568 arsa satıldı.

24 yılda 54 bin 606 başvuru

İçişleri Bakanlığı’nın resmi verilerine göre, 24 yılda toplamda 54 bin 606 yabancı uyruklu kişi mülk satın alabilmek için Taşınmaz Mal Birimi’ne başvuru yaptı. 2000 yılından 2024 yılı 12 Kasım tarihine kadar olan sürede mülk başvurularının kademeli olarak arttığı görüldü.

Güncel verilere göre, 2000 yılında 228, 2001 yılında 309, 2002 yılında 591, 2003 yılında 955 yabancı uyruklu kişi mal müracaatında bulunurken 2004 yılında bu sayı 2 bin 827’ye yükseldi.

2005 yılında yapılan başvurulara gelindiğinde bin 571, 2006’da bin 842, 2007’de bin 780, 2008’de bin 857, 2009’da bin 70, 2010’da 905, 2011’de 779, 2012’de 913, 2013’de bin 128, 2014’de bin 475, 2015’de bin 570 kişi başvuruda bulundu.

Raporlara yansıyan verilere göre 2016 yılında gelindiğinde 2 bin 89 yabancı uyruklu şahıs mülk satın alabilmek için müracaatta bulundu. 2017’de 2 bin 670, 2018’de 2 bin 231, 2019’da bin 936, 2020’de bin 648, 2021 yılında ise 2 bin 338 başvuru kayıtlara geçti.

Pandemiden sonra başvurularda patlama yaşandı

Rusya-Ukrayna çatışması, dünyada yaşanan covid salgını nedeniyle pandemi ve Rus oligartların güneydeki yatırımlarını çekmesi kuzeydeki mülk başvurularına da yansıdı.

Verilere göre 2022 yılında 5 bin 194, 2023 yılında 7 bin 884 ve 2024 yılında ise 8 bin 811 kişi başvuruda bulundu.

36 bin 24 kişiye mülk satın alma izni verildi

Yabancı uyruklu kişilerin satın almış oldukları taşınmaz mallar için üretilen Bakanlar Kurulu kararlarının yıllara göre dağılımına bakıldığında 24 yılda toplam 54 bin 606 başvurudan 36 bin 24’ü onaylandı, 5 bin 375 kişi de mülk satın aldı.

2000 yılından 2017 yılına kadar olan başvurularda Bakanlar Kurulu tarafından onaylansa da kaç kişinin mülk satın aldığı verilere yansımadı.

2018 yılında 2 bin 231 başvurudan 2 bin 91’ine, 2019’da bin 936 kişiden bin 550’sine, 2020’de bin 648 kişiden bin 291’ine, 2021 yılında ise 2 bin 338 kişiden bin 522’sine Kıbrıs’ın kuzeyinde taşınmaz mal satın alma izni verildi.

2023 yılına kadar üretilen kararlarda, izin verilen kişi sayısı en fazla 2 bin rakamlarında seyrederken

ilk kez 2023 yılında 6 binlere çıktığı görüldü.

50 yılda 46 bin 240 kişiye, 11 şirkete ve 2 üniversiteye gayrimenkul satıldı

Söz konusu verilerde 1974 yılından 2024’e kadar olan toplam 50 yıllık sürede ne kadar taşınmaz mal satıldığı da kayıt altına alındı.

50 yılda 46 bin 240 kişiye, 11 şirkete ve 2 üniversiteye gayrimenkul satıldı.

Verilere göre; 9 bin 430 dönüm bahçe, 13 bin 207 müstakil ev, 26 bin 381 apartman dairesi, bin 239 tarla, 4 bin 977 arsa, 128 işyeri, 8 ambar/avlu, 295 bangalov, birer adet olmak üzere ofis, casino, hotel, lojman ve banka satıldı.