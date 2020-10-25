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5 yeni vaka, 5’i de yerel

5 yeni vaka, 5’i de yerel

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1105 olduğunu, 5 pozitif vakaya  rastlandığını, pozitif vakaların yerel vakalar olduğunu açıkladı.

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Bakan Pilli:" Toplam 1105 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı, 14 kişi taburcu edildi "

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1105 olduğunu, 5 pozitif vakaya  rastlandığını, pozitif vakaların yerel vakalar olduğunu açıkladı.

14 kişi bugün taburcu edildi.  Bakan Pilli, pozitif vakaların yerel vakalar olduğunu, temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi.

25 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1105

 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5

 

Ülke dışından gelen vakalar - 

 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar - 

 

Yerel vakalar - 5

 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 14

 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-

 

Yapılan Toplam Test Sayısı- 211.602

 

Toplam Vaka Sayısı- 899

 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 830

 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 64

 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 20 

 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 44

 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5

 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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