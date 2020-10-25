5 yeni vaka, 5’i de yerel
Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1105 olduğunu, 5 pozitif vakaya rastlandığını, pozitif vakaların yerel vakalar olduğunu açıkladı.
Bakan Pilli:" Toplam 1105 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı, 14 kişi taburcu edildi "
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1105 olduğunu, 5 pozitif vakaya rastlandığını, pozitif vakaların yerel vakalar olduğunu açıkladı.
14 kişi bugün taburcu edildi. Bakan Pilli, pozitif vakaların yerel vakalar olduğunu, temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi.
25 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1105
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5
Ülke dışından gelen vakalar -
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -
Yerel vakalar - 5
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 14
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 211.602
Toplam Vaka Sayısı- 899
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 830
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 64
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 20
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 44
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok