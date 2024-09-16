5.Uluslararası Lefkoşa Festivali’nin dopdolu programı açıklandı

Murat OBENLER

5.Uluslararası Lefkoşa Festivali’nin kültür-sanatla dolu programı bugün Lefkoşa’nın güneyindeki Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda yer alan basın toplantısı ile açıklandı.

Lefkoşa Rum Belediyesi Başkanı Charalambos Pruntzos, Nicosia For Art Başkan Yardımcısı ve Lefkoşa Rum Belediyesi Kültür Komitesi Başkanı Leoni Orphanidou, Nicosia For Art Genel Direktörü ve Uluslararası Lefkoşa Festivali Sanat Yönetmeni George G. Papageorgiou’nun katılımıyla gerçekleşen basın toplantısına festivalde performans sunacak bazı sanatçılar, yöneticiler ve basın mensupları katıldı.

Pruntzos: “Lefkoşa’nın 2030 Avrupa Kültür Başkenti yolculuğu aralıksız olarak ilerliyor. Lefkoşa’nın çok kültürlü yapısı kesinlikle bu sahnede olacak”

Lefkoşa Rum Belediyesi Başkanı Charalambos Pruntzos, çokkültürlü ve kozmopolit bir yapıya sahip olan Lefkoşa’nın 2030 Avrupa Kültür Başkenti yolculuğunun aralıksız olarak ilerlediğini, aday adaylığı sürecinde Uluslararası Lefkoşa Festivali’nin en önemli etkinlik bacağını oluşturduğunu söyleyerek belediye başkanı olarak ilk defa bu coşku dolu süreci Lefkoşalılar ile paylaşmaktan duyduğu heyecanı dile getirdi. Nicosia For Art ekibi ile birlikte en geniş çerçevede dünyadan ve Kıbrıs’tan en iyi performans sanatları örneklerini Lefkoşa Belediye Tiyatrosu sahnesine taşıyacaklarının altını çizen Pruntzos, Lefkoşa’nın çok kültürlü yapısının kesinlikle bu sahnede olacağını vurguladı.

Uluslararası Lefkoşa Festivali Sanat Yönetmeni George G. Papageorgiou ve ekibine bu çalışmalarda başarılar dileyen Pruntzos, Lefkoşa’yı hep birlikte 2030 Avrupa Kültür Başkenti hedefine taşıyacaklarına olan inancını da basın mensupları ile paylaştı. Pruntzos: “Lefkoşa bizi kültür ve Uluslararası Festivali aracılığıyla birleştiriyor”

Nicosia For Art Başkan Yardımcısı Leoni Orphanidou kurumlar arası işbirliği ve özel girişimciliğin birlikte çalışması ve en geniş işbirliği ile 5.kez Lefkoşa’da uluslararası bir festivalin hayata geçişini birlikte izleyeceklerini söyleyerek çok önemli desteklerinden dolayı Belediye Başkanı’na ve tüm ekibe teşekkür etti. Orphanidou: “Festivalin 5'incisi ile Lefkoşa'nın 2030 Avrupa Kültür Başkenti adaylığı felsefesini ete kemiğe büründürmeyi amaçlıyoruz. Belediye hem festival aracılığıyla hem de okullardan meydanlara kadar kültür odaklı stratejimizi hayata geçiriyoruz.”

Papageorgiou: “Hem Kıbrıs’tan hem de dünyadan performans sanatları alanında önemli çalışma yapan yerlerle işbirliği içinde çok iyi ve kaliteli yapımları Lefkoşa’da sanatseverlerle buluşturacağız”

Festival Sanat Yönetmeni George G. Papageorgiou ise Kıbrıs’tan ve dünyadan birçok tiyatro,müzik ve çağdaş dans türünde büyük yapımın da içinde yer aldığı 2024-2025 etkinlik programını açıkladı. Hem Kıbrıs’tan hem de dünyadan performans sanatları alanında önemli çalışma yapan vakıf, dernek, oluşum, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde (özellikle de Pina Bausch Vakfı ve Festival d'Avignon ile işbirlikleri içinde) çok iyi ve kaliteli yapımları Lefkoşa’da sanatseverlerle buluşturacaklarını ifade eden Papageorgiou, festivalin 5. Edisyonunun da kültür-sanatla dolu dolu geçeceğinin altını çizdi.

Papageorgiou: Festivalin resmi programı, Festival tarafından Ulusal Çağdaş Sanat Müzesi ile ortaklaşa düzenlenen, "İleriye doğru ...evime" fotoğraf sergisinin 10 Ekim'de açılışıyla başlıyor. Atina'da Sanat, anavatanlarını terk edip Kıbrıs'ta hayatlarını yeniden kurmaya çalışan insanların hikayelerine odaklanıyor. Sergi Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda gerçekleşecek ve açılış gecesi "Afrika Moda Partisi" ile tamamlanacak. Bu yılki programda Pina Bausch Vakfı (Almanya), Sadler's Wells Tiyatrosu (İngiltere) ve Festival d'Avignon (Fransa) ile yapılan işbirliğini vurguluyoruz. Bu yapımlar Koreografisini Pina Bausch'un yaptığı "Bahar Ayini" ve Festival d'Avignon'un sanat yönetmeni Tiago Rodrigues'in yönettiği "Katarina ve faşistleri öldürmenin güzelliği".”

Lefkoşa’nın 2030 Avrupa Kültür Başkenti aday adaylığının önemine vurgu yapan ve herkesin büyük bir gayretle çalıştığına dikkat çeken Papageorgiou, Lefkoşa’da yaşayan birçok farklı kültüre hitap eden, her kesimin temsiliyetini yansıtan sanat etkinliklerini yine Lefkoşa Belediye Tiyatrosu sahnesine taşıyacaklarını da ifade etti ve programı paylaştı.