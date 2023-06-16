5 tüp çalan 5 kişi tutuklandı
Tüp gaz krizinin devam ettiği günlerde, 3 farklı evden toplamda 5 adet ev tipi tüp gaz çalan 5 kişi tespit edilip tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.
A+A-
Tüp gaz krizinin devam ettiği günlerde, 3 farklı evden toplamda 5 adet ev tipi tüp gaz çalan 5 kişi tespit edilip tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.
Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, E.K., Ö.B., Ş.D., H.Ö. ve İ.E. isimli zanlıların “Sirkat” ve “Mülke Tecavüz” suçlamalarıyla tutuklandıklarını söyledi.
Polis, zanlıların Çarşamba gün 3 farklı evden 5 adet 10 kilogramağırlığındaki tüp gazları sirkat ettiklerini söyledi.
Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
Bu haber toplam 174 defa okunmuştur