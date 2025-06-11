Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından dün Hamitköy’de düzenlenen “Tırpan Operasyonu” kapsamında bir kilo uyuşturucu ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, operasyon kapsamında, C.N.U. (E-29), J.A.O. (E-22) ve K.H.C.’nin (K-29) birlikte bulundukları evde yapılan aramada, satışa hazır paketler halinde toplam bir kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelere emare olarak el konulurken, söz konusu üç kişi ile birlikte olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen B.M.I. (E-29) ve L.N.C. (E-25) tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.