5 internet gazetesine kınama

Medya Etik Kurulu, Cumartesi akşamı yaşanan ölümlü kazanın yaşandığı anları gösteren videoyu paylaşan 5 internet gazetesini kınadı.

Kurulun, oy birliği ile aldığı karara göre Gündem Kıbrıs, Mağusa Haber Ajansı, Kıbrıs Dakik, Kıbrıs Son Dakika ve Ada TV kınandı.

Yapılan yazılı açıklamada, dün gece haklarında uyarı yayınlanan internet gazetelerinin, "daha fazla izlenme ve popüler olma uğruna bu etik dışı yayınları kaldırmamayı tercih ettikleri" belirtildi.

Kurul dün de aynı kurumları işaret ederek, videonun kaldırılması yönünde çağrı yapmıştı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Girne-Karakum yolunda dün akşam meydana gelen trafik kazası, toplum genelinde ciddi bir sarsıntı yaratmıştır.

Şüphesiz ki, bu etkide bazı sosyal medya platformlarda kaza anını detaylı yansıtan güvenlik kamerası görüntülerinin de etkisi yadsınamaz.

Medya Etik Kurulu, dün akşam yayınladığı uyarı mesajında, ilgili kurumları uyarmış ve hem sosyal medya içerik üreticileri hem de kullanıcılarına etik dışı böylesi görüntülerin çoğaltılmaması için çağrıda bulunmuştur.

Ne var ki, uyarı alan kurumların daha fazla izlenme ve popüler olma uğruna bu etik dışı yayınları kaldırmamayı tercih ettiklerini üzülerek görüyoruz.

Medya Etik Kurulu yaptığı değerlendirmede, Gazetecilik Meslek İlkelerinin “Kaza ve cinayet haberlerinde kan ve şiddet unsurları içeren fotoğraf ve görüntüler yayımlanmamalıdır” diyen 16'ncı maddesine ve “Üstün kamu yararı olmadıkça, sahibinin izni dışında belge, fotoğraf, ses veya görüntü alınmamalıdır” diyen 12'nci maddesine açıkça aykırı davranan Gündem Kıbrıs, Mağusa Haber Ajansı, Kıbrıs Dakik, Kıbrıs Son Dakika ve Ada TV’yi oy birliği ile kınama kararı almıştır.

Medya Etik Kurulu, böylesi paylaşımların üstün kamu yararı içermediği, aksine kan ve şiddet popülizmini beslediğinin ve temel toplumsal etik, ahlaki değerleri körelttiğinin bir kez daha altını çizerek, meslektaşlarımız yanında, sorumluluk sahibi her bireyi böylesi görüntülerin paylaşımına ortak olmamaya bir kez daha çağırır."