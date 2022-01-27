5.doz aşı yaş sınırı 65 den 50 yaşa indi

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşı şemaları ve aşı yapılan saatler konusunda bazı güncellenmelerin yapıldığını duyurdu.

Açıklamaya göre - 18 yaş ve üzeri kişilerin aşılamalarında 5.doz aşı yaş sınırı 65 den 50 yaşa indirildi. 31 Ocak'tan itibaren 50 yaş ve üzerinde olup 4.doz aşısının üzerinden 3 ay geçmiş kişiler 5.doz aşılarını yaptırabilecekler.

-12-18 yaş grubu kişiler, ikinci dozdan 3 ile 5 ay sonra 3.dozu yaptırabilecekler. ( İmmün yetmezliği , kronik hastalığı olanlar ikinci dozdan 3 ay ,diğer kişiler ise ikinci dozdan 5 ay sonra )

- 10-11 yaş grubu çocukların aşılamaları 8-11 yaş olarak genişletildi. Bu yaş grubunun aşılamaları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu, Girne Akçiçek,Cengiz Topel ve Mağusa Hastanelerinde haftanın beş günü devam etmekte. 31 Ocak'tan itibaren Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi çocuk aşılamaları da diğer üç devlet hastanesi gibi 08.00-14.00 saatleri arasına yapılacak.

-Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde ve Mağusa Devlet Hastanesi' nde Cumartesi günleri de yapılan 18 yaş ve üzeri kişilerin aşılamaları 08.00-14.00 saatleri arasına alındı.