Yaklaşık 5 ay dayanabildi: 17 yaşındaki yaya hayatını kaybetti

Mağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde Çanakkale Göleti’nde saat 17:30 sıralarında, yakınlarında, Mehmet Fatih AYBAR (E-29) yönetimindeki ST 146 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Aytekin YÜCEL (E-17)’e çarpmıştı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Aytekin YÜCEL, beyin kanaması teşhisi ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 12.12.2024 tarihinde yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.