5 ayda, 271 yeni yurttaş

Ayşe GÜLER

KKTC Başbakanı olarak görevlendirilen Ünal Üstel başkanlığındaki UBP-DP-YDP Hükümeti, göreve başladığı Mayıs ayından bugüne ardı ardına yurttaşlık verdi, 271 kişinin KKTC yurttaşlığı onaylandı.

Bakanlar Kurulu kararı ile yapılan yurttaşlıklar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete kararlarına göre; yurttaşlıklar, 1 Eylül itibariyle verilmeye başlandı. Sadece Eylül ayında 107 kişi KKTC yurttaşı oldu.

Ekim’de ise Bakanlar Kurulu kararı ile 121 kişinin KKTC yurttaşlığına alınması onaylandı.

2 Kasım’da ise 43 kişinin KKTC yurttaşlığına alınması onaylandı.

Hatırlanacağı üzere; İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, YENİDÜZEN’e konuşmuş, 16 Ekim’de verdiği röportajda, 5 aylık bakanlığı döneminde 66 kişiye Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlık verildiğini açıklamıştı.

Ancak Resmi Gazete kararları incelendiğinde, bu rakamın 107 olduğu da ortaya çıktı.

1 Eylül’de 29 kişi…

KKTC Başbakanı olarak görevlendirilen, Ünal Üstel başkanlığındaki UBP-DP-YDP Hükümeti, 29 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı.

KKTC Başbakanı olarak görevlendirilen, Ünal Üstel başkanlığındaki UBP-DP-YDP Hükümeti, 29 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı.

Bakanlar Kurulu kararı ile verilen vatandaşlıklarda uzun yıllardır ülkede ikamet eden kişilerin yanı sıra “yatırım yapmak” istediği gerekçesiyle yapılan yurttaşlıklar da dikkat çekti.

Resmi Gazete’de yayımlanarak, KKTC vatandaşlığına alınan kişiler şöyle: Ahmet Gülen, Serdar Akarsu, Hasan Açıkgöz, Tuğçe Ata, Selina Suadiye, Sadi Yazıcı, Hatice Atay, Özgür Savaşır

Hakan Mert Altunay, Rabia Betül Çamlı, Zeynel Yayla, Arzu Ece Deste, Yasin Çamlı, Sariye Er, Fuat Yuca, Hakan Temel, Nazlıcan Torman, Gülsen Kesici, Hacı Doğan Dağ, Leyla Koçak, Uğur Güven, Murat Özbek, Emine Alakuş, Simge Ginlik, Ömer Uyanık, Eren Can Aslan, Nesrin Kaya, Alptekin Çorumlu

Murat Yakut.

2 Eylül’de 8 kişi

KKTC Başbakanı olarak görevlendirilen, Ünal Üstel başkanlığındaki UBP-DP-YDP Hükümeti, 2 Eylül’de 8 kişinin daha KKTC vatandaşlığını onaylamıştı.

Bakanlar Kurulu kararı ile verilen vatandaşlıklarda uzun yıllardır ülkede ikamet eden kişilerin olduğu belirtilmişti.

Resmi Gazete’de yayımlanarak, KKTC vatandaşlığına alınan kişiler şöyleydi: Nurullah Yıldız, Samam Majdi, Kerem Mercan, Mehmet Bekler, Esra Bekler, Feride Sürücü, Hasret Tok, Abdülkadir Önder.

Onlarca yurttaşlık

Bakanlar Kurulu, 16 Eylül’de 49 kişiye vatandaşlık verdi. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

KKTC vatandaşlığına alınan kişiler şöyle:

Ilias Abdoulline, Göksel Çalışkan, Cihan Kızılgül, Buse Dönmez, Umut Ezgi, Meryem Alkış, Ferdi Engizek, Dilan Şahan, Basri Kösen, Enes Kaya, Mustafa Muhacır, Yalçın Kabacıklı, Mehmet Sayar, Ali Kozan, Kurtuluş Temel, Yusuf Bostancı, Hasan Görgülü, Özkan Sert, Aysun Köse, Türkan Uraz, Derviş Bulut, Beyazıt Sert, Özlem Yartum, Mahmut Doğan, Yasin İmalı, Ebru Dayı, Esra Dayı, Tülay Çağla, Çağatay Güvendi, Seher Demirci, Çilem Akkoç, Elif Gök, Ayşe Doğanpınar, Hazar Aşker, Emine Almas, Fatih İmalı, Aydın Akgöl, Nurdan Morgül, Mustafa Öğdü, Hasan Avlar, Zehranur Özçelik, İrem Fidan, Duran Faruk Gizlici, Mısra Tipi, Merve Akkılıç, Ahmet Suyanı, Mehmet Sıddık Vural, Mazlum Tinel, Özlem Tiryakioğlu.

18 Eylül’de 21 kişi…

Hükümet, yurttaşlık dağıtmaya devam etti, 18 Eylül tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan kararda 21 kişiye daha yurttaşlık verildiği açıklandı.

1 gecede 121 vatandaşlık

Üst’El Hükümeti, 20 Ekim’de bir gecede 121 kişiyi “KKTC yurttaşlığına” aldı.

1983 Kilis doğumlu bir kişinin vatandaşlık gerekçesinde, “1974 Kıbrıs Barış Harekatına

Toplamda 121 kişiye verilen yurttaşlık hakkı, Resmi Gazete kararları ile yürürlüğe girdi.

43 kişiye daha KKTC yurttaşlık…

Bakanlar Kurulu, 2 Kasım tarihli Resmi Gazete’de 43 kişiye daha yurttaşlık verdi.

Karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yurttaşlığa alınan kişilerin listesi şöyleydi: Mehmet Hayri Demirci, Manolya Oral, Özgür Kaya, Mustafa Yavuz, Güleser Arpaz, Metin Özgür, Ahmet Ergün, Pınar Gurban, Hüseyin Kötüce, Sedat Karataş, Ferdi Demirbilek, Sevilay Seçmen, Oğuzhan Güder, Sultan Yıldız, Mustafa Durgel, Ufuk Ağırtmış, Yiğit Sorver, Rabia Çubuk, Havva Tütün, Yusuf Atlar, Mahmut Avşar Ekrem Bolat, Gülüstan Yücel, Cansel Bostancı, Selen Ovayolu, Ayşenur Dabanlıoğlu, İrem Mislina Özmetli, Nuri Aslıyüce, Mehmet Sevimer, Sultan Teke, Özgür Dağ, Büşra Geze, Ebru Canlı, Ceylan Tek, Enver Bozyiğitbaş, İbrahim Karademir, Riyat Bayrakçı, Ali Çağatay Karip, Erdinç Kaya, Aysun Gökkaya, Fikret Değer, Sayit Deniz, Dr.Hilmi Erdem Karaman.