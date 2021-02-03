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4954 test yapıldı, 62'si yerel 71 pozitif vaka

4954 test yapıldı, 62'si yerel 71 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 4954   olduğunu, 62'si yerel 71 pozitif vakaya rastlandığını, 21 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 4954   olduğunu, 62'si yerel 71 pozitif vakaya rastlandığını, 21 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 7  kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları  olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 62 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 10 kişinin Lefkoşa, 45 kişinin Girne, 7 kişinin Mağusa, 2  kişinin İskele, 4 kişinin Güzelyurt ,1 kişinin Lefke Bölgesi'nden olduğunu belirtti. 

 

3  Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 4954

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 71

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7

Yerel Vaka Sayısı: 62  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 21

Bugün Kaybedilen Hasta:  yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 416. 085 

Toplam Vaka Sayısı: 2504

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1923

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 567 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 169  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 388

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10

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