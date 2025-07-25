49 yaşındaki Mesut Şahin hayatını kaybetti

Polis, Mağusa’da sakin 49 yaşındaki Mesut Şahin’in dün saat 14.30 sıralarında evinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunduğunu bildirdi.

Şahin’in cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı.

Ölüm sebebi otopsi sonucunda tespit edilecek.