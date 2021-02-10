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4880 test yapıldı, 25'i yerel 34 pozitif vaka

4880 test yapıldı, 25'i yerel 34 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 4880 olduğunu, 25'i yerel 34 pozitif vakaya rastlandığını, 45 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 4880 olduğunu, 25'i yerel 34 pozitif vakaya rastlandığını, 45 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 9 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları  olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 25 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 6 kişinin Lefkoşa, 21 kişinin Girne, 6 kişinin Mağusa, 1 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti. 

 

10 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 4880    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 34

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  yok

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9

Yerel Vaka Sayısı: 25 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 45

Bugün Kaybedilen Hasta: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 452.789

Toplam Vaka Sayısı: 2919 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2157

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 746 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 178

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 556

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 16

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12

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