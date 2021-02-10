4880 test yapıldı, 25'i yerel 34 pozitif vaka
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 4880 olduğunu, 25'i yerel 34 pozitif vakaya rastlandığını, 45 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 4880 olduğunu, 25'i yerel 34 pozitif vakaya rastlandığını, 45 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, 9 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 25 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
Pilli, vakalardan 6 kişinin Lefkoşa, 21 kişinin Girne, 6 kişinin Mağusa, 1 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.
10 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 4880
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 34
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : yok
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9
Yerel Vaka Sayısı: 25
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 45
Bugün Kaybedilen Hasta: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 452.789
Toplam Vaka Sayısı: 2919
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2157
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 746
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 178
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 556
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 16
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12