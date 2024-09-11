48,7 milyon TL'lik 218 konteyner sınıf

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 16 Eylül’de başlayacak 2024-2025 Öğretim Yılı’na ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Başbakanlık bünyesinde kurulan Deprem Komitesi’nden gelen raporlar doğrultusunda 26 okulun kısmen veya tamamen kullanım dışı kaldığını aktaran Çavuşoğlu, bugüne kadar 48 milyon 751 bin 775 Türk Lirası karşılığında 218 konteyner sınıf alındığını açıkladı.

Başbakanlık bünyesinde kurulan Deprem Komitesi’nden gelen raporlar doğrultusunda, 127 okuldan 77 okulun durumunun değerlendirildiğini açıklayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"28 okulumuzda güçlendirme çalışmalarına başlandı, 3 okulumuzda ise çalışmaların başlaması için sözleşme aşamasına gelindi. Güçlendirme çalışmaları başlayan 28 okulumuzun 22 tanesi, pazartesi günü açılacak eğitim yılına hazır olacak. Geriye kalan 6 okulumuzda ise gerekli önlemler alınarak çalışmalar devam edecektir."

"Gelen raporlar çerçevesinde, 26 okulumuzu kısmen veya tamamen kullanım dışı bırakmak zorunda kaldığımızı, buradan belirtmek isterim" diyen Çavuşoğlu, "Bunun birlikte, komite ile yaptığımız çalışmalar sonucunda, 5 okulumuzun güçlendirme ihtiyacı olmadığı kararlaştırıldı" ifadelerini kullandı.

Deprem Komitesi raporları doğrultusunda, güçlendirme çalışmaları nedeniyle 294 sınıf ve odanın boşaltıldığını aktaran Çavuşoğlu, boşaltılan sınıfların yerine toplam 218 konteyner sınıf kurulduğunu söyledi.

Çavuşoğlu konuşmasını, 2024-2025 eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyerek ve öğrenci, öğretmen ve velilerin başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmelerini temenni ederek tamamladı.