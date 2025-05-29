47 dönüm orman arazisi, özel şirketlere verildi
UBP - YDP - DP Hükümeti, Bafra'da bulunan 22 dönüm büyüklüğündeki orman arazisini, 49 yıl süreyle Limyat Investment Co. Ltd.'ye; 38 dönüm büyüklüğündeki orman arazisini ise 25 yıl süreyle Kuyaş Trading Ltd.'ye kiraladı.
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UBP - YDP - DP Hükümeti, Bafra'da bulunan 22 dönüm büyüklüğündeki orman arazisini, 49 yıl süreyle Limyat Investment Co. Ltd.'ye; 38 dönüm büyüklüğündeki orman arazisini ise 25 yıl süreyle Kuyaş Trading Ltd.'ye kiraladı.
Resmi Gazetede yayımlanan kararlar, yürürlüğe girdi. Buna göre;Bafra bölgesindeki Alçak Orman Arazisinin, güneş enerji paneli kurulması amacıyla, 25 yıl süreyle Kuyaş Trading Ltd.'ye kiralandı.
Öte yandan yine aynı bölgedeki 22 dönüm büyüklüğündeki orman arazisi 49 yıl süreyle Limyat Investment Co. Ltd.'ye kiralandı.
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