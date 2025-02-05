45 küçük baş hayvan bulundu, 4 kişi tutuklandı

CÖŞ ekipleri tarafından Ercan - Yonca Kavşağı üzerinde meydana gelen operasyon sonucu bir araç içerisinde kulak numaraları farklı hayvanlara ait olduğu tespit edilen toplam 45 adet küçük baş hayvan ele geçirildi.

Polis, olayla ilgili 4 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Polisten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından Ercan - Yonca Kavşağı Anayolu üzerinde gerçekleştirilen operasyon sonucu, bir araç içerisinde, kulak numaraları farklı hayvanlara ait olduğu tespit edilen toplam 45 adet küçük baş hayvan ele geçirildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen O.M. (E-54), E.S. (E-28), F.K.(E-27) ve M.K. (E-57) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir."