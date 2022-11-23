442 çocuk bakıma muhtaç
Ülkede çeşitli nedenlerle bakıma muhtaç 442 çocuk var... Bu sayı, yalnızca kayıtlı ve resmi verileri oluşturuyor.
İŞTE ‘ÇOCUK’ PROFİLİ!
- Merkezi Cezaevi’nde 12 çocuk mahkum bulunuyor.
- 4 çocuk da annelerinin yanında Cezaevi’nde…
- Sosyal Hizmetler Dairesi verilerine göre; koruyucu aile yanında 25 çocuk
- SOS’den alınan bilgiye göre; Aile Tipi Bakım’da 90, Aile Güçlendirme’de 138, Kreş ve Anaokul’da 59, GİGEM’de 47 çocuk olmak üzere toplamda 311 çocuk barındırılıyor.
- Çağlayan Çocuk Yuvası: 6 aylıktan 20 yaşına kadar toplam 50 çocuk
- Lefkoşa Çocuk Yuvası: 1-18 yaş aralığında 50 çocuk
- Çocuk Esirgeme Kurumu: 40 çocuk, yaş aralığı 9 ila11.
Ayşe GÜLER
Çocuk Hakları Günü geride kaldı, ülkede resmi kayıtlara yansıyan ‘çocuk’ profili, iç sızlattı.
Resmi verilere göre, çeşitli nedenlerle ülkede bakıma muhtaç çocuk sayısı 442.
Bu rakam, devlet korumasında olan, koruyucu aile yanına verilen, Merkezi Cezaevi, SOS, Lefkoşa Çocuk Yuvası, Çağlayan Çocuk Yuvası ile Çocuk Esirgeme Kurumu’ndaki çocukları kapsıyor.
Resmi verilere göre; Merkezi Cezaevi’nde işlediği çeşitli suçlar nedeniyle 12 çocuk mahkum bulunuyor. Bununla birlikte 4 çocuk da annelerinin yanında, onlarla birlikte cezaevinde.
Sosyal Hizmetler Dairesi korumasında bulunan toplam çocuk sayısı 386.
Resmi verilere göre; SOS’de, 311 çocuk, Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda 50 çocuk bulunuyor.
Çocukların yaş aralığı 6 aylık ila 18 arasında değişiyor.
Öte yandan ‘koruyucu aile’ yanına verilen 25 çocuk bulunuyor.
Lefkoşa Çağlayan Çocuk Yuvası’ndaki çocuk sayısı ise 50. Sayı, sürekli değişkenlik gösteriyor. Yaş aralıkları 1 ila 18 .
Çocuk Esirgeme Kurumu’nda ise 40 çocuk yer alıyor.
Merkezi Cezaevi’nde 12 suçlu çocuk…
Merkezi Cezaevi’nde yaşları 14 ila 18 arasında değişen 12 çocuk bulunuyor.
Cezaevindeki çocuklar en fazla uyuşturucu ve sirkat suçları nedeniyle hüküm giydi.
Buna göre çocukların 3’ü uyuşturucu, 3’de sirkat suçuyla cezaevinde.
2’si “asgari yasak bölgeyi ihlal”, 1’i “cinsel tecavüz”, 1’i “ev açma”, 1’i “sahte evrak düzenleme”, 1’i de “suç işlemeye teşebbüs” suçundan Cezaevi’nde bulunuyor.
Öte yandan mahkum olan 4 kadının yanında da 4 çocuk bulunuyor.
Devlet korumasında 386 çocuk
Sosyal Hizmetler Dairesi korumasında bulunan toplam çocuk sayısı 386.
Resmi verilere göre; SOS’de, 311 çocuk, Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda 50 çocuk bulunuyor.
Çocukların yaş aralığı 6 aylık ila 18 arasında değişiyor.
Öte yandan ‘koruyucu aile’ yanına verilen 25 çocuk bulunuyor.
SOS’de 311 kişi…
Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı SOS Çocuk Köyü’nde barınma ve eğitim amaçlı toplam 311 kişi yararlanıyor.
SOS Aile Tipi Bakım’da 90, Aile Güçlendirme’de 138 çocuk bulunuyor.
Bununla birlikte; kreş ve anaokulda 59 çocuk yer alıyor.
SOS bünyesinde GİGEM (Girne Gençlik Gelişim Merkezi) ‘de ise 47 kişi bulunuyor.
Çağlayan Çocuk Yuvası: Yaş aralığı 1 ile 18
Lefkoşa Çağlayan Çocuk Yuvası’ndaki çocuk sayısı ise 50.
Sayı, sürekli değişkenlik gösteriyor. Yaş aralıkları 1 ila 18 .
Çocuk Esirgeme Kurumu’nda 40 çocuk
Öte yandan Çocuk Esirgeme Kurumu’nda ise 40 çocuk yer alıyor.
Çocukların yaşları 9 ila 11 arasında değişkenlik gösteriyor.
Okul sonrasında çocuklar etüt dersleri ve etkinliklere katılıyor.