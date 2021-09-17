44. Dönem Asteğmen ve Çavuş celbi ant içti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta iki eşit halk olduğunu, Kıbrıs Türk halkının kendi devleti, kurumları ve kuruşlularıyla mutlaka hak ettiği tanınma noktasına erişeceğini vurguladı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) bünyesinde silahaltına alınan 44/3'üncü dönem Asteğmen ve 44/4'üncü dönem çavuş celbi Gülseren Kışlası’nda düzenlenen törenle ant içti.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan törende, sancağın tanıtılmasının ardından ant içme töreni icra edildi.

Celp adına Asteğmen Berhan Celme’nin konuşmasının ardından Çavuş Avni Yusuf Çiftçioğlu günün anlam ve önemini belirten şiir okudu.

Yaş kütüğüne dönem plaketinin çakılmasıyla devam eden törende başarılı personele ödülleri, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından verildi.

Tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu’nun konuşmaları ve tören geçişiyle son buldu.