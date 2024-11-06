Girne’de gerçekleştirilen operasyon sonucu 420 gram kokain ve çok sayıda para ele geçirildi.

Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, saat 20.30 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu (Gaymak Operasyonu), şüpheli olarak görülen U.B.(E-30)’nin üzerinde ve aracından yapılan aramada, tasarrufunda satışa hazır paketler halinde, toplam 420 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 4.000 Stg, 570 Euro, 2.453 ABD Doları ve 7.500 TL cinsi nakit para tespit edilerek emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.