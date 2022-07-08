42 öğretmen münhali

Kamu Hizmeti Komisyonluğu (KHK) Başkanlığı, Genel Ortaöğretim için göre yapacak 39, İlköğretim için 3 öğretmen istihdamı için münhale çıktı.

Resmi Gazete’de yer alan karara göre; 13 Ağustos’ta yapılacağı duyurulan sınavla Dipkarpaz İlkokulu için 1 İlkokul Öğretmeni, 1 de Özel Ders Öğretmeni, Ziyamet Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu için ise 1 Özel Eğitim Öğretmeni alınacak.

Öte yandan Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı 39 öğretmen için sınavlar 13-14 Ağustos ile 20-21 Ağustos’ta yapılacak