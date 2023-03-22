42. İstanbul Film Festivali programı resmen açıklandı

Murat OBENLER

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen ve bu yıl 42.’si gerçekleştirilecek İstanbul Film Festivali’nin programı vakfın Konaklama ve Mekân Sponsoru The Marmara Hotel Taksim’de düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu.

Türkiye ve dünya sinemasından nitelikli ve ödüllü filmler, özel gösterimler, yıldız oyuncular ve usta yönetmenler 7-18 Nisan arasında festivalde bir araya geliyor. Festival dünya sinemasının en yeni örnekleri, kült yapıtlar, usta yönetmenler ve genç yeteneklerin son filmlerinin de aralarında olduğu 134 uzun ve 29 kısa metrajlı filmden oluşan zengin programıyla festival takipçileriyle buluşuyor.

Festival kapsamında 12 günde, 14 bölümde, 84 ülkeden 160 yönetmenin filmleri gösterilecek. Festivalde gösterimlerin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla yapılacak söyleşiler, özel gösterimler ve etkinlikler de yer alacak.

Taner: “2023 bütçesinden ayırdığımız kaynakla deprem bölgesine yönelik Enstrüman Destek Fonu’nu hayata geçirdik”

İKSV Genel Müdürü Görgün Taner toplantıda yaptığı konuşmada Türkiyede yaşanan deprem felaketi nedeniyle büyük üzüntü içerisinde olduklarını ifade ederek sözlerine başladı ve “Kültür-sanat ülkemizde her zaman ortak bir çabayla ayakta tutulan, kırılgan bir alan. Bu yüzden işbirliği ve dayanışma üzerine kurulu projeler, kültür ve sanatın her koşulda sürdürülebilmesi için önem taşıyor.

İKSV olarak bir yandan 2023 festivallerimizi planlarken bir yandan da deprem bölgesi için özellikle kültür-sanat alanında neler yapabileceğimizi değerlendirmeye devam ediyoruz. 42. İFF de dahil olmak üzere tüm 2023 bütçemizden ayırdığımız kaynakla, yakın zamanda bölgedeki müzik öğrencileri ile öğretmenlerine yönelik Enstrüman Destek Fonu’nu hayata geçirdik.

Farklı kurumların da katkılarıyla bu fonun kapsamını genişletmek için çalışmalarımız devam ediyor. İKSV olarak, kültür ve sanatın her zaman devam etmesi, geleceğe dair umudun yeşermesi için çaba sarf etmeyi sürdüreceğiz,” dedi.

Ayan yarışmalarla ilgili detaylı bilgi verdi

Festival programı ve etkinlikleriyle ilgili ayrıntılı bilgileri aktaran Festival Direktörü Kerem Ayan Uluslararası Yarışma, Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması ve geçen yıl yarışmalı bir bölüme dönüşen Genç Ustalar’da ve Seyfi Teoman İlk Film Ödülü için yarışacak filmleri açıkladı.

Köprüde Buluşmalar Yöneticisi Gülin Üstün ise festival kapsamında bu yıl 18. kez Türkiye’den ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristlerle, uluslararası sinema profesyonellerini bir araya getirecek Köprüde Buluşmalar ortak yapım platformu hakkında bilgiler aktardı.

Festivalin Açılış Filmi Sundance ödüllü Scrapper (Hırçın)

42. İFF bu yıl, Sundance Film Festivali'nde Dünya Sineması-Dram kategorisinde Büyük Jüri Ödülü’nü kazanan Scrapper / Hırçın ile açılıyor. Charlotte Regan’ın yönettiği sıcak, esprili, yaratıcı, tatlı, duygusal bir baba-kız hikâyesi olan Hırçın’da baba rolünü Harris Dickinson canlandırıyor.

Derviş Zaim’in “Tavuri” belgeseli de festivalde gösterilecek

Ülkemiz yönetmenlerinden Derviş Zaim’in yazıp yönettiği belgesel türündeki “Tavuri” de festivalin Ulusal Belgesel Yarışması’nın Yarışma Dışı kategorisinde sinemaseverlerle buluşurken Türkiye galasını da gerçekleştirmiş olacak.

Uluslararası Yarışma

Aramızdalar / Animalia /Sofia Alaoui / Fas, Katar, Fransa

İnsanlık Ölmedi / The Survival of Kindness / Rolf de Heer / Avustralya

Sıradaki Kız / Next Sohee / JungJuly / Güney Kore

Su / The Water / Elena López Riera / İspanya, İsviçre, Fransa

Al Yelkenler / Scarlet / Pietro Marcello / Fransa, İtalya, Almanya

Atlantic Bar / Fanny Molins / Fransa

Kör Noktada / Im Toten Winkel / In the Blind Spot / Ayşe Polat / Almanya

Üçüncü Dünya Savaşı / World War III / HoumanSeyyedi / İran

Kopenhag Diye Bir Yer Yok / Copenhagen Does Not Exist / Martin Skovbjerg / Danimarka

Pamfir / Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk / Ukrayna, Fransa, Polonya, Şili, Lüksemburg

Ulusal Yarışma

Bir Tutam Karanfil / Bekir Bülbül

Ölüler İçin Yaşam Kılavuzu / Barış Fert

Bars / Orçun Köksal

Yüzleşme / Filiz Kuka

Iguana Tokyo / Kaan Müjdeci

Kör Noktada / ImTotenWinkel / Ayşe Polat

Cam Perde / Fikret Reyhan

Boğa Boğa / Onur Saylak

Suna / Çiğdem Sezgin

Ayna Ayna / Belmin Söylemez

Sanki Her Şey Biraz Felaket / Umut Subaşı