41 yaşındaki Eda Kuş, evinin bahçesinde ölü olarak bulundu

Alsancak'ta yaşayan 41 yaşındaki Eda Kuş, kaldığı siteye ait bahçe içerisinde ölü olarak bulundu. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre olay 22 Kasım 2024 tarihinde, saat 18.10 sıralarında meydana geldi. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan dış muayenesinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmadı.

Kuş’un, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacak. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.