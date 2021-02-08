4058 test yapıldı, 42'si yerel 65 pozitif vaka
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 4058 olduğunu, 42'si yerel 65 pozitif vakaya rastlandığını, 24 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 4058 olduğunu, 42'si yerel 65 pozitif vakaya rastlandığını, 24 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 22 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 42 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
Pilli, vakalardan 23 kişinin Lefkoşa, 35 kişinin Girne, 4 kişinin Mağusa, 2 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.
7 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 4058
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 65
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 22
Yerel Vaka Sayısı: 42
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 24
Bugün Kaybedilen Hasta: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 442.806
Toplam Vaka Sayısı: 2834
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2071
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 747
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 174
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 558
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 16
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 15