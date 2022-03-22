40 yıldır yutma güçlüğü çeken ve sıvı gıdalarla beslenen hasta, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu.

Henüz 36 yaşındayken, yemek borusundaki kaslarda gevşeme bozukluğuna neden olan Akalazya teşhisi alan hasta, sonraki yıllarda sadece sıvı gıdalarla beslenebildi. Bugün 76 yaşında olan erkek hasta, tam 40 yıl sonra Op. Dr. Ahmet Soykurt tarafından gerçekleştirilen laparoskopik (kapalı teknikle) ameliyatla sağlığına kavuştu.

40 yıldır, yemek borusundaki kaslarda gevşeme bozukluğuna neden olan ve Akalazya olarak bilinen hastalıkla mücadele eden 76 yaşındaki hasta, bugüne kadar pek çok yerde farklı tedaviler denemesine rağmen sonuç alamadı. Sadece sıvı yiyeceklerle beslenmesine rağmen yutkunma güçlüğünün yarattığı fiziksel ağrılar nedeniyle yıllardır kalitesiz yaşam süren hastanın, Türkiye ve İngiltere de dahil başvurduğu sağlık merkezlerinde kalıcı bir tedavi sağlanamadı. Hastaya son olarak bu hastalıkla yaşamayı öğrenmesi gerektiği söylendi.

Tavsiye üzerine Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran ve kısa bir süre önce Op. Dr. Ahmet Soykurt tarafından ameliyat edilen hasta, 40 yıl sonra sağlığına kavuştu.

Akalazya on bin kişide bir görülüyor

Genellikle mide bulantısı, kusma, kilo kaybı, göğüste yanma, ağrı ve baskı, yutma güçlüğü, ağza yemek artığı ve acı su gelmesi ile belirti veren Akalazya, ülkemizde on bin kişide bir görülüyor. Nadir rastlanan bir hastalık olması nedeniyle tanı koymada güçlükler yaşanabiliyor.

Ameliyatta başarı oranı yüzde 95’in üzerinde

Tedavide ilaç, botoks enjeksiyonu ve yemek borusunun alt kısmına balon yerleştirme gibi yöntemler kullanılan birçok hastada şikayetlerin bir süre sonra geri geldiği biliniyor. Kesin ve kalıcı tedavinin ameliyat olduğunu ifade eden Op. Dr. Ahmet Soykurt, az sayıda cerrah tarafından kapalı yöntemle gerçekleştirilebilen ameliyatın başarı oranının, yüzde 95’in üzerinde olduğunu belirtiyor.

Ameliyat sonrası yaşam tarzı nasıl olmalı?

Ameliyat sonrası hastaların birkaç hafta daha yumuşak yiyeceklerle beslenmeye devam ettiğini belirten Op. Dr. Ahmet Soykurt, iyileşme süreci sonrası yaşam tarzı haline getirilmesi gereken alışkanlıklarla ilgili de bilgi verdi: “Hastalar, ameliyat sonrası bir süre daha yumuşak gıdalarla beslenmeye devam edip, ameliyat kaynaklı iyileşme ile katı gıda tüketimine başlayabilir. Katı gıda tüketimi ile yiyecekleri iyice çiğnemeyi, yavaş yemek yemeyi, yemek beraberinde bol su içmeyi alışkanlık haline getirmeleri gerekiyor. Geç saatte yemek yemekten kaçınılması gerekiyor. Yatarken yüksek yastık tercih edilmesi önem taşıyor. Ayrıca ameliyat sonrası yıllık takiplerin ihmal edilmemesi öneriliyor.”