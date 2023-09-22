4 zanlıya 3 gün tutukluluk, 1 doktor daha aranıyor

Sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklanan 2'si doktor, 2'si eczacı olmak üzere toplam 4 zanlı mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, aranan bir doktorun daha olduğunu belirterek zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Mahkemede olayla ilgili detayları paylaşan polis, zanlılar N.P, S.S., İ.T. ve M.A. isimli zanlıların sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklandığını belirtti.

13 Eylül günü Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Çiğdem Dürüst'ün sahte reçete yazıldığı şüphesi üzerine polise başvurduğunu aktaran soruşturma memuru, Ocak ayından bu yana 180 bin reçetenin incelendiğini belirtti.

Bu süreçte toplamda 55 milyon ödemenin yapıldığını aktaran polis, sahte olduğu düşünülen reçetelerin soruşturmasıyla ilgili 75 kişiden ifade alınacağını, bu kapsamda henüz 12 kişiden ifade alındığını aktardı.

3 tanığın dinlendiğini belirten polis, söz konusu tanıkların haberleri olmadan reçetelerine ilaç eklendiği bilgisini aldıklarını söyleyen polis, reçetelerle ilgili araştırma yapılacağını, henüz 2 aylık reçetelerin araştırıldığını, zanlıların hesaplarının inceleneceğini aktaran polis, ayrıca bir doktorun arandığını, bu kapsamda zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme ise zanlıların soruşturma amacıyla 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.