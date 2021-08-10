4 ülkeden onlarca müzisyen güzelliğe, sevgiye, buluşmaya ve arkadaşlığa üflediler

Murat OBENLER

Bir yıllık aradan sonra çok kültürlü yapısı ile öne çıkan Kıbrıs’ın doğa ile müziği(üflemeli/nefesli enstrüman merkezli gruplar) buluşturan kültür-sanat etkinliklerinden Windcraft Müzik Festivali(Windcraft Music Nest) 6-8 Ağustos tarihleri arasında yine Trodos’un eteklerindeki şirin Katydata köyünde yer aldı. Covid-19’un gölgesinde ve alınan resmi tedbirlerin uygulandığı(Safepass ve negatif PCR,maske ve mesafe) bir ortamda gerçekleşen festivale bu yıl Kıbrıs,Yunanistan/Fransa ve Almanya’dan gruplar katıldı.

Herzaman olduğu gibi nefesli enstrümanların yoğunluğunda geçen festival hem pandemi koşullarının yarattığı ve halka açık sanat etkinliklerini de olumsuz etkileyen bir ortam içerisinde Kıbrıslı müzisyenlerle yurtdışından katılan müzisyenlerin buluşma noktası oldu, hem kültür ve sanatın şemsiyesi altında buluşarak sosyalleşme ihtiyaçları duyan insanları buluşturdu, hem etkinlikle misafirperver ve samimi tavırlarıyla tüm misafirleri,festival ekibini ve sanatçıları kucaklayan köy insanı için farklı bir heyecana sahne oldu hem de müziğin o büyük birleştirici ruhunun yayıldığı tüm festival alanında bir dostluk,arkadaşlaşlık ve bütünleşme hissiyatı oluştu.

Michael: “Herkes Windcraft’ı çok özlemişti ve herkes çok mutlu ayrıldı”

Konserler yanısıra çocuklara ve gençlere yönelik atölye çalışmalarının da yer aldığı zengin programda bu yıl etnikten funk müziğe, jazz’dan geleneksel müziğe birçok farklı gelenek başarılı bir şekilde harmanlandı. Festival direktörü Elli Michael festivalin her anlamda çok güzel geçtiğini, dolu dolu geçen 3 günlük festivalin insanlar için adeta bir buluşma,hasret giderme,meditasyon ve rahatlama yarattığını ve müzisyeninden konuklara, ekip çalışanından köy insanına herkesin festivalden ayrılırken yüzünde bir mutlulukla evine döndüğünü kaydetti. Michael tüm sponsorlara,müzisyenlere, katılımcı güzel insanlara,köy komitesine,ekip arkadaşlarına da teşekkür ederek bu yılın heyecanıyla sonraki yılın da çalışmalarına başladıklarını da sözlerine ekledi.

Festivalde tempo hiç düşmedi,eğlence günden geceye bağlandı

Festival kapsamında 6 Ağustos Cuma Windcraft Band, Akamotoi Street Band, FaustoSierakowski Trio (Fr./Yun.), Monsieur Doumani (Kıbrıs),7 Ağustos Cumartesi Bierstein Blasmusik,Weinberg Streun (Almanya), Chunky Funky Band (Kıbrıs),8 Ağustos Pazar Mendonis Big Band , Akapella müzik topluluğu(Elena Xyda yönetiminde),Dysanatolia (Yun.), Ermis Michail Electric World (Kıbrıs) sahne aldı.

Atölyeler kısmında ise Fausto Sierakowski Nefesli atölyesi, Elena Xyda Geleneksel Şarkılar, Elli Michael, The goat laid an egg(Keçi bir yumurta bıraktı) ve Agni Sacca African grooves adlı atölyeleri gerçekleştirdi.