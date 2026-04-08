4 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

Gönyeli’de gerçekleştirilen “Sessiz Takip Operasyonu” kapsamında, toplam 3 kilo 596 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 622 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ele geçirilirken, tutuklanan zanlılar V.S. ile B.B. mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Celal Durukan mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 07.04.2026 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından, Gönyeli’de gerçekleştirilen operasyonda

V.S.’nin tasarrufunda yaklaşık 122 gram Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan siyah renk hassas terazi, 90 Gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklandığını, mesele ile bağlantısı tespit edilen B.B.’nin de Gönyeli’de tespit edildiğini söyledi. Polis, B.B.’nin tasarrufunda 3 Kilo 500 gram hintkeneviri ve 500 gram kokain türü uyuşturucu oldukları düşünülen maddeler bulunarak, emare alındığını kaydetti. Soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, ele geçirilen maddelerin de analize gönderileceğini belirterek, 2 gün ek süre talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.