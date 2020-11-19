4 balıkçı teknesi yandı

G.K.K.Sahil Güvenlik, Yedidalga Grup Komutanlığı ve balıkçıların ortaklaşa kullandığı Yedidalga Şehit Salih Hüseyin Askeri Limanı’nda dün akşam saat 00:30 civarında sivil teknelerin bağlı bulunduğu bölgede, balıkçı teknelerinde yangın çıktı.

Tarım Bakanlığı, itfaiye ekiplerinin yangına kısa sürede müdahale edip, teknelerdeki yangını söndürüldüğünü bildirdi. Yangında 4 mesleki balıkçı teknesi zarar gördüğünü açıklayan Tarım Bakanlığı, teknelerden 2’sinin kısmen, 2’sinin ise tamamen yandığının bilgisini verdi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Yolay yerine gidip incelemelerde bulundu, tekneleri zarar gören balıkçılar ile görüştü.

Yangınla ilgili polis şu bilgiyi paylaştı:

19.11.2020 tarihinde, saat 00.30 sıralarında, Yedidalga’da bulunan Şht Salih Hüseyin Limanında bağlı bulunan Yalçın YURDAER’e ait “Alsancak” isimli balıkçı teknesinde muhtemelen elektrik kontağından dolayı bir yangın meydana gelmiştir.

Bahse konu teknede çıkan yangının limanda bağlı bulunan diğer teknelere sirayet etmesi sonucu, Alsancak isimli tekne ile Türkay KARABETÇA’ya ait “Karayel” isimli tekne tamamen, Mert ALTINTUĞ’a ait “Altıntuğ” ve Hüseyin BOZKAYA’ya ait “Bozkaya” isimli tekneler ise kısmen yanarak zarar görmüştür. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.